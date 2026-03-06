El despido sobrevuela a Tudor a cuatro días de visitar al Atlético de Madrid

"No es algo que me preocupe", subrayó el técnico croata después de la enésima decepción de la temporada.

Nunca había estado tanto tiempo sin ganar este Tottenham en Premier y por primera vez desde 1977 el descenso es una opción real. Por eso, tras la derrota contra el Crystal Palace, con un ambiente más que tóxico en el Tottenham Hotspur Stadium, con tres cuartos del campo vacío en los últimos minutos, Tudor tuvo que dar la cara.

"No tengo ningún comentario respecto a eso", dijo el croata al preguntar si sabe seguro si estará en el banquillo el próximo martes contra el Atlético de Madrid, en el Metropolitano. "No puedo pensar en eso, porque tengo un trabajo que hacer y eso es todo".

Con cinco derrotas consecutivas en la Premier, el Tottenham ya solo tiene un punto respecto al descenso, dando lugar a la situación más dramática que se ha vivido en este club en décadas. Pese a ello, Tudor ve ciertos brotes verdes.

"Te lo voy a decir y quizás te suene rato, pero creo más después de este partido de lo que he creído antes. He visto algo. Tengo que elegir a los jugadores adecuados porque el barco va en la dirección que quiero que vaya y donde tiene que ir y quien quiera estar en el barco se puede quedar. Si no, que se vaya. Cuando vuelvan los lesionados, estoy seguro de que tendremos un buen equipo y las victorias llegarán. No es fácil aceptar el sitio en el que estamos ahora, pero es lo que hay".