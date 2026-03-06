El Manchester United subirá el precio de los abonos por cuarta temporada consecutiva

"Tenemos un objetivo claro de devolver al Manchester United a la cima del fútbol nacional y europeo. Queremos seguir invirtiendo en el equipo y mejorando nuestras instalaciones para que los aficionados tengan la mejor experiencia posible. También debemos asegurarnos de que el club sea financieramente sostenible teniendo en cuenta la inflación y el aumento de los costes", señaló la entidad en un comunicado.

La subida, la cuarta consecutiva, equivale a algo más de tres euros por partido para los adultos y menos de dos para los menores de 16 años y el abono más barato costará 745 euros, unos 120 euros más que en la temporada 2022/2023.

El pasado 25 de febrero, el club presentó un beneficio operativo de 32,6 millones de libras (37 millones de euros) en los seis primeros meses de la temporada 2025-2026, frente a las pérdidas de 3,9 millones de libras del mismo periodo del curso anterior.

Una de las claves de esta mejora ha sido la reducción de la masa salarial, que cayó un 9 %, hasta 75 millones de libras (82 millones de euros), en parte por las salidas de jugadores con altos sueldos como Marcus Rashford, cedido al Barcelona, y Rasmus Hojlund, a préstamo en el Nápoles, además de los traspasos de André Onana, Alejandro Garnacho y Antony.

El club atribuye este impulso financiero a la política de recortes aplicada desde la llegada en 2023 del magnate británico Jim Ratcliffe, a través de su empresa INEOS, que adquirió cerca de un tercio de las acciones.

Sin embargo, el United sigue arrastrando una deuda de 1.300 millones de libras (1.500 millones de euros). Además, los ingresos comerciales cayeron un 8 %, hasta 78,5 millones de libras, y también bajaron los ingresos por día de partido al disputarse menos encuentros en Old Trafford.

En total, los ingresos del club descendieron hasta 330 millones de libras, frente a los 341 millones del mismo periodo del año anterior.

En los últimos años, la política de recortes del Manchester United también ha incluido el despido de unos 450 trabajadores, la eliminación de beneficios para empleados -como las comidas gratuitas en la ciudad deportiva- y el fin de algunas pensiones a leyendas del club como Alex Ferguson.