El Newcastle recupera a Woltemade pero no podrá contar con Miley contra el Barcelona

Eddie Howe, técnico de los 'Magpies', confirmó que Woltemade ha superado el proceso vírico que le hizo perderse el encuentro del miércoles contra el Manchester United y el alemán estará listo para este fin de semana y para el duelo del miércoles contra el Barcelona.

Sin embargo, Miley, que sufrió una lesión de rodilla a finales de enero, aún estará de baja un par de encuentros más, mientras que Livramento, que arrastra un problema en los isquiotibiales desde principios de año, aún no se está entrenando con el grupo y no se le espera para la eliminatoria contra los blaugrana.

Además de estas dos bajas, Howe tampoco podrá contar con Bruno Guimaraes, que se lesionó a principios de febrero y se perderá todo el cruce contra el Barcelona, Fabian Schär, que fue operado de la rodilla en enero, y Emil Krafth, que también sufrió un problema en la rodilla.