El partido de Griezmann, el simulacro de la final

Ya sea suplente, entre las rotaciones previstas, o titular, es el protagonista del encuentro. Por su momento, de nuevo a una altura imponente en el Atlético, otra vez fundamental, reivindicado porque nadie en el equipo comprende el fútbol, lee el juego y desentraña cada lance como él, ya camino de los 35 años, pero tan vigente como quedó claro en la eliminatoria de las semifinales de la Copa del Rey contra el Barcelona. Titular en ambos, el mejor del equipo, fue indispensable para el pase.

También lo es para este Atlético, que se mueve entre vaivenes y que necesita tanto a un delantero de la clase y la jerarquía del ‘7’, el máximo goleador de la historia del club, ya por los 210 goles en 483 partidos, mientras debate su futuro internamente, con la millonaria oferta del Orlando City sobre la mesa, tentado por la atracción que desprende el deporte estadounidense, pero también por la final de la Copa; a la espera de tomar una decisión que mantiene expectante a Simeone, a sus compañeros, a los directivos y a la afición.

Nadie sabe qué sucederá. Así lo verbalizan Simeone, Koke, Marcos Llorente… Es el futuro -inmediato o en verano- de Griezmann, que, mientras tanto, disfruta su presente con el Atlético de Madrid y se enfrenta a su pasado en la Real Sociedad, con la que tiene un vínculo también de por vida, con 202 partidos y 53 goles tras subir al primer equipo desde la cantera, antes de su traspaso a Madrid en el verano de 2014.

La Copa del Rey emerge en mes y medio en Sevilla, pero antes está la Liga, con el Atlético en la tercera posición con los mismos 51 puntos del Villarreal, a nueve de la segunda plaza del Real Madrid y a trece de la primera del Barcelona, y sobre todo la Liga de Campeones, con el Tottenham tan a la vista que se prevé de nuevo una rotación generalizada en el Atlético, entre el choque del martes pasado con el Barcelona y el que viene ahora en Europa con el club inglés.

Con la baja de Pablo Barrios, fuera por noveno encuentro consecutivo por una lesión muscular, y aparte de la vuelta al once inicial de Jan Oblak, tras la titularidad en la Copa de Juan Musso, en la alineación se esperan múltiples novedades para dosificar esfuerzos, con la entrada de Alexander Sorloth, Rodrigo Mendoza, Álex Baena, José María Giménez, Robin Le Normand…

El undécimo partido desde el 31 de enero y el decimoctavo desde el 4 de enero del Atlético, precisamente cuando inició el año contra la Real Sociedad (ambos equipos igualaron a uno en el debut de Pellegrino Matarazzo), viene esta vez con más de 72 horas de descanso (pasarán 91 horas y media desde el final del duelo con el Barcelona al inicio del encuentro de este sábado), aunque no es lo normal últimamente. De hecho, del final del partido con la Real al enfrentamiento del martes habrá 72 horas y media nada más.

Enfrente, la Real Sociedad llega al Metropolitano con la mochila llena de ilusión, optimismo y alegría tras sellar su pase a la final de la Copa del Rey del próximo 18 de abril.

Con su objetivo cumplido, tras eliminar el miércoles al Athletic Club en las semifinales del torneo del KO, los de Matarazzo quieren centrarse ahora en LaLiga para tratar de alcanzar los puestos europeos ante el Atlético de Madrid.

El cuadro txuri urdin solo tiene una sesión para preparar el choque liguero tras gozar el jueves de una merecida jornada de descanso. El estado físico de la plantilla puede influir en el once que dibuje el técnico Pellegrino Matarazzo, aunque seguramente haga algunas rotaciones lógicas, tal y como ha señalado el entrenador estadounidense este viernes.

Por ejemplo, Caleta-Car volverá al eje de la zaga junto a Jon Martín, mientras que Aihen podría sustituir a Sergio Gómez en el carril zurdo. En el centro del campo, hombres como Yangel Herrera, Sucic, Marín y Brais Méndez podrían salir de inicio tras no jugar de inicio en la semifinal, mientras que Guedes y Oyarzabal parecen inamovibles del once.

Remiro también volverá a la portería tras la titularidad de Marrero ante el Athletic. Las únicas bajas que tiene Matarazzo son las de Odriozola, Rupérez y Kubo, aunque este último está dando pasos importantes en su recuperación.

Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Le Normand, Giménez, Ruggeri o Julio Díaz; Baena, Mendoza, Cardoso, Almada; Griezmann o Julián Alvarez y Sorloth.

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Jon Martín, Caleta-Car, Aihen; Gorrotxategi, Yangel Herrera, Sucic; Marín, Guedes y Oyarzabal.