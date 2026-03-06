El Tottenham tendrá dos días más de descanso que el Atlético de Madrid

Mientras el equipo inglés, que perdió este jueves contra el Crystal Palace, no volverá a jugar hasta la próxima semana, el Atlético disputará este sábado un partido de Liga frente a la Real Sociedad, precisamente su rival en la final de la Copa del Rey, aunque no tendrá que desplazarse, ya que tanto el encuentro liguero como el primer duelo de la eliminatoria europea se disputarán en su estadio.

El encuentro frente a la Real Sociedad, programado para las 18:30 horas del sábado, terminará aproximadamente sobre las 20:30, por lo que el Atlético cumplirá por la mínima la llamada "regla" de las 72 horas de descanso entre partidos, ya que volverá a jugar el martes a las 21:00 frente al Tottenham en el Metropolitano.

El conjunto londinense, que llega tras caer de forma contundente ante el Crystal Palace (1-3) este jueves que le deja a un solo punto del descenso, no volverá a competir hasta el martes.

La razón de este parón es la disputa de la quinta ronda de la FA Cup, competición de la que el Tottenham ya está eliminado tras perder en tercera ronda frente al Aston Villa de Unai Emery por 1-2.

No es la primera vez esta temporada que el Tottenham afronta un largo parón ya que el equipo ya estuvo doce días sin jugar entre los encuentros frente al Newcastle United y el Arsenal al no disputar la FA Cup y quedar exento de la eliminatoria previa de la Liga de Campeones tras finalizar entre los ocho primeros de la fase liguera.

Aquella pausa no le sentó bien a los londinenses, ya que el Arsenal, que había disputado dos partidos más en ese periodo —uno de FA Cup y otro adelantado de Liga—, le goleó por 1-4 en su estadio, profundizando en la complicada temporada de los 'Spurs'.