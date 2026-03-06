Flick: "Es el momento de dar oportunidades a otros jugadores"

"Tenemos que gestionar el cansancio, es algo normal con tantos partidos. También tenemos jugadores de La Masia que tienen calidad, hemos tenido buenas experiencias en este aspecto. Mañana tendremos que gestionar las cargas de los jugadores, es el momento de dar oportunidades a otros jugadores para demostrar lo buenos que son", ha sentenciado el preparador germano.

Flick, que ha comparecido en rueda de prensa tras el entrenamiento de este viernes en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, ha confirmado que el centrocampista Pablo Páez Gavira 'Gavi' viajará con el equipo, pero no estará en la convocatoria. "Entrenará con nosotros. Veremos cuándo vuelve, quizás tras el parón internacional o quizás antes", ha deslizado.

El preparador alemán también ha confirmado que el delantero Robert Lewandowski estará "disponible", pero ha evitado opinar sobre si quiere que el polaco renueve su actual contrato, que vence en junio: "Robert es un jugador fantástico, que puede marcar 20 o 30 goles cada temporada sin problemas, pero nos vamos a centrar en los dos títulos que queremos ganar, que no será tarea fácil, y luego ya veremos".

Tras las recientes lesiones de los dos laterales titulares, Jules Kounde y Alejandro Balde, Flick ha contado en el entrenamiento con los zagueros del filial Álvaro Cortés y Xavi Espart, del que ha dicho que le recuerda a Philipp Lahm, porque puede jugar tanto de lateral como de centrocampista.

"Me gusta mucho su confianza con la pelota y también sin ella. En la parte física es bueno, también con la izquierda. Los dos (Espart y Cortés) han entrenado con nosotros en el pasado, les conozco. Tengo ganas de verlos jugar", ha declarado.

Sobre el estado del centrocampista Pedro González 'Pedri', el técnico alemán ha contestado que "está totalmente bien para jugar", aunque también ha admitido que "vienen más partidos en las próximas semanas y tenemos que gestionarlo".

Por otra parte, ha elogiado a Joao Cancelo: "Puede jugar en los dos laterales y también más adelante. Tiene mucha calidad y en los últimos dos partidos ha jugado muy bien. Tiene más confianza para los próximos partidos. Le necesitaremos".

Flick ha asegurado que la victoria del martes contra el Atlético de Madrid (3-0), pese a la eliminación en la Copa del Rey, les tiene que "dar confianza" en los próximos partidos. "Tengo la sensación de que este es nuestro nivel, es lo que quiero ver en los próximos partidos", ha señalado.

El preparador del Barcelona ha valorado que el margen de cuatro puntos sobre el Real Madrid en el liderato de LaLiga es "importante, pero no definitivo".

También ha dado algunos detalles sobre su gestión del vestuario: "No es fácil gestionar los minutos y a los jugadores. Lo bueno es que es con todos. Saben si van a jugar o no, cuántos minutos, cómo vamos a gestionar los siguientes partidos. Me gusta hacerlo así, saben que tienen que darlo todo. Tengo mi idea, pero también les traslado parte de la responsabilidad porque tienen que aprender a gestionarse".

Flick ha insistido en que no está "contento" con las lesiones de la plantilla y señalado que este asunto es su "responsabilidad y de nadie más". "Quiero hablar con los médicos, los fisios y el cuerpo técnico para ver qué podemos mejorar. No es algo agradable, sobre todo en un momento tan crucial, pero somos optimistas. Otros podrán demostrar lo buenos que son", ha profundizado.

Por último, el técnico del Barcelona ha opinado que el Athletic tiene "un equipo fantástico, de los mejores" de LaLiga, y ha restado importancia a las goleadas azulgranas en los dos precedentes del curso (4-0 y 5-0). "En casa son un equipo diferente", ha subrayado.