La leyenda rumana Gheorghe Hagi felicita al Real Madrid por el 124 aniversario del club

"Un club legendario, una historia llena de logros fantásticos. Orgulloso de haber formado parte de ella. ¡Hala Madrid!", escribió el exjugador en Facebook, en rumano y en español.

Su mensaje recibió en pocos minutos cientos de reacciones y comentarios de seguidores rumanos que le agradecían haber formado parte de "la historia más bonita de Rumanía".

"Felicidades, Real Madrid, respeto, Gheorghe Hagi", escribieron los fans del equipo madrileño.

Hagi, quien jugaba de medio punta, publicó además un vídeo de una inolvidable jugada en el Madrid durante la temporada de 1991/92, en un partido en el Santiago Bernabéu contra el Osasuna, cuando anotó desde la mitad del campo.

Apodado "El Rey" o "El Maradona de los Cárpatos", el excapitán de la selección rumana jugó en el Real Madrid entre 1990 y 1992 tras sus destacadas actuaciones en el Steaua de Bucarest y en el Mundial de 1990 al frente de Rumanía.

El traspaso al Real Madrid, donde marcó 20 goles y dio 13 asistencias en 84 partidos, fue el más caro de un jugador rumano hasta entonces, de 4,3 millones de dólares.

Tras dos años en España, pasó al Brescia italiano y luego al FC Barcelona, donde estuvo dos temporadas bajo la dirección del también legendario Johan Cruyff.

Hagi, de 61 años, fue nombrado siete veces Futbolista Rumano del Año y es considerado uno de los mejores jugadores de su generación a nivel mundial.