Laporta acusa a Font de ser el "portavoz" de la "campaña" del 'caso Negreira'

El presidente saliente de la entidad ha presentado este viernes oficialmente su candidatura en un acto en el que ha aprovechado para responder unas palabra de Víctor Font en las que relacionaba el proyecto de Laporta con el proceso judicial que investiga los pagos millonarios que el club abonó a Jose María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), y a su hijo.

En un acto electoral Font dijo: "Esto va de elegir entre el Barça del pasado y el Barça del futuro, del Barça de unos pocos o el Barça de todos. Es una propuesta que contrasta, eso sí, con el Barça que hemos tenido durante décadas, el Barça de la opacidad, de la falta de transparencia, el Barça de Negreira, del caso Negreira, del Bartogate...".

"Calificar el Barça cómo lo ha calificado el señor Víctor Font hace que se haya convertido en el portavoz de la peor campaña de desprestigio de la historia del Barcelona lanzada desde el madridismo y desde la caverna", ha aseverado este viernes Laporta.

Por ello le ha exigido a su rival electoral que "rectifique y que pida disculpas" a todo el barcelonismo, ya que “no puede permitirse que califique al Barça como lo ha calificado”

Tras presentar su equipo directivo, Laporta ha respondido a las preguntas de los periodistas y ha avisado que el empresario de Granollers, al que ya ganó en los comicios de 2021, es "el único riesgo" del actual proyecto deportivo del primer equipo azulgrana.

"Lo que sí que tengo claro es que el único riesgo del proyecto deportivo actual del Barça, que está funcionando como un equipazo que enamora al barcelonismo, es Víctor Font" ha comentado.

Laporta ha insistido en que los puntales de su proyecto deportivo son el entrenador Hansi Flick y el director deportivo, Deco, todo ello manteniendo la plantilla actual. "Quizá el pasado lo representa el otro candidato. La gestión de Deco ha sido excelente", ha apostillado.

Asimismo, ha acusado a su rival de "menospreciar el talento" de los ejecutivos y trabajadores del club con sus comentarios referentes a la gestión actual.

"Son personas que trabajan bien y son los artífices de las decisiones que se han tomado correctamente por mi junta directiva y han salvado al Barça", ha argumentado.

Por ello, ha defendido la importancia de que el club azulgrana no caiga en manos de "personas con falta de experiencia y una ambición desmesurada que son capaces de destruir la trayectoria del Barça" de Frank Rijkaard y Pep Guardiola, en otra alusión a las palabras Font sobre el ‘caso Negreira’, que ha sido el protagonista en el acto de presentación de su equipo directivo.