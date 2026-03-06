Levante y Girona, a sacar la cabeza

Tras imponerse al Alavés hace una semana, el Levante está a cinco puntos de la salvación. Fue su quinto triunfo del curso y ahora busca por primera vez en la temporada enlazar dos victorias seguidas, pendiente de otros dos enfrentamientos directos por la permanencia.

Los resultados del Valencia-Alavés y del Sevilla-Rayo Vallecano pueden echar una mano al Levante en caso de que saque adelante su duelo ante el Girona.

El entrenador del Levante, Luís Castro, no podrá contar con los lesionados Brugué, Elgezabal, Pablo Martínez ni Carlos Álvarez, que se lesionó en el aductor derecho en el último partido de Liga y estará unas semanas de baja. Tampoco estará disponible Ugo Raghouber, por unas molestias.

Castro sí recupera al centrocampista hondureño Kervin Arriaga, que ha cumplido tres partidos de sanción por su expulsión ante el Valencia en el derbi del pasado 15 de febrero por aplaudir al colegiado del choque.

En principio, no se esperan muchos cambios en el once y la gran duda es saber cómo resolverá el técnico la baja de Carlos Álvarez, ya que, en principio, Oriol o Arriaga estarán junto a Olasagasti para comandar al equipo en el eje de la medular.

Sin Carlos Álvarez, Castro puede optar por retrasar al atacante Iván Romero y dar la titularidad a Carlos Espí, que marcó los dos goles del triunfo ante el Deportivo Alavés, o al camerunés Etta Eyong.

El Girona también quiere dar un nuevo paso hacia la permanencia, objetivo prioritario, y para no alejarse del tren europeo, aunque después de empezar el año con tres triunfos su escalada en la clasificación se ha frenado porque solo ha podido ganar uno de los últimos seis partidos por la falta de contundencia en las áreas.

Si consigue consolidar su crecimiento y ganar seguridad en defensa y eficacia en ataque debería aspirar a Europa, pero si no puede volver a sufrir.

El lunes el equipo se adelantó contra el Celta con el décimo gol de Vladyslav Vanat e hizo méritos de sobra para lograr un triunfo y colocarse a nueve puntos del descenso y a cuatro del sexto clasificado, pero acabó perdiendo después de desaprovechar un sinfín de ocasiones y de ser superior al rival (1-2).

La dinámica es claramente ascendente y da motivos para el optimismo, pero el propio Míchel admitió después de la derrota que el equipo necesita traducir las sensaciones en puntos. Los rojiblancos empezaron esta 27ª jornada a la misma distancia del séptimo que del descenso: a seis puntos.

Los partidos contra el Levante, penúltimo, y el Athletic Club y el Osasuna, rivales directos, clarificarán la realidad del Girona, antes de empezar el mes de abril contra el Villarreal, el Real Madrid y el Betis.

Se espera el regreso al once del centrocampista marroquí Azzedine Ounahi, quien después de su larga ausencia por la Copa África y por la lesión en los dos últimos partidos se ha echado el equipo a la espalda tras salir desde el banquillo y volver a demostrar su gran calidad y su condición de líder.

También tienen opciones de jugar de inicio Claudio Echeverri e Iván Martín, mientras que el extremo Bryan Gil, titular en todos los partidos de este 2026, es baja porque en el entrenamiento de este viernes se hizo daño en la rodilla en un resbalón y está pendiente de pruebas, pero descartado.

El técnico rojiblanco también tiene las bajas de Álex Moreno, ya en el tramo final de su recuperación, y de los cuatro lesionados de larga duración: Donny van de Beek, Juan Carlos Martín, Portu y Marc-André ter Stegen.

Levante: Ryan; Toljan, Dela, Matías, Manu Sánchez, Oriol o Arriaga, Olasagasti, Paco Cortés, Tunde, Iván Romero y Espí o Etta.

Girona: Gazzaniga; Rincón, Vitor Reis, Blind, Arnau; Witsel, Fran Beltrán; Tsygankov, Ounahi, Lemar o Echeverri; y Vanat.