Marcelino: "Como dice el club, hablaremos a final de temporada de mi futuro"

"Ya lo dijo Tena, el director deportivo. Coincide con lo que digo yo habitualmente. Esperaremos a final de temporada y así será. Aprovecho para decir que jamás en 23 años de profesional he pedido, he exigido o he firmado un contrato de más de dos años", explicó.

El técnico asturiano, ante las informaciones aparecidas en los medios sobre su futuro, indicó que "especular con el futuro del entrenador es desviar la atención e intentar influir a lo que le interesa al Villarreal, que es volver a clasificarse para la Champions".

"Especular no nos lleva a nada bueno. Lo único importante sería ganar al Elche, sumar tres puntos y seguir así hasta final de temporada", concluyó.