Fútbol Internacional
06 de marzo de 2026 - 09:25

Riedel: "Si ganamos al Oviedo, haremos un click"

Imagen sin descripción

Sant Adrià de Besòs (Barcelona), 6 mar (EFE).- El central del Espanyol Clemens Riedel ha afirmado este viernes que si el equipo gana al Oviedo el próximo lunes en el RCDE Stadium hará "un click" para romper la mala dinámica (3 puntos de los últimos 27) "y será como la primera vuelta" en la que "mejoraban" en cada partido.

Por EFE

El futbolista alemán, en declaraciones al club, ha reconocido que las últimas semanas "no han sido muy buenas" y confía en revertir la situación. "Todavía no hemos ganado este año. Pero las sesiones de entrenamiento son muy intensas y seguimos adelante", ha comentado el jugador blanquiazul.

Riedel ha avanzado que el Espanyol tiene "un plan de partido" contra el Oviedo y se ha mostrado convencido de poder cambiar la situación: "Los últimos encuentros han sido mejores. Hemos tenido mejores situaciones en ataque y espero que podamos mantener la portería a cero y ganar".

El defensa, por otra parte, ha destacado el papel de la afición periquita. "Es muy importante. Hemos jugado partidos en la primera vuelta en los que el estadio ha estado muy bien y necesitamos esto en los próximos partidos. Así somos más fuertes", ha reflexionado.