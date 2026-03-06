Riedel: "Si ganamos al Oviedo, haremos un click"

El futbolista alemán, en declaraciones al club, ha reconocido que las últimas semanas "no han sido muy buenas" y confía en revertir la situación. "Todavía no hemos ganado este año. Pero las sesiones de entrenamiento son muy intensas y seguimos adelante", ha comentado el jugador blanquiazul.

Riedel ha avanzado que el Espanyol tiene "un plan de partido" contra el Oviedo y se ha mostrado convencido de poder cambiar la situación: "Los últimos encuentros han sido mejores. Hemos tenido mejores situaciones en ataque y espero que podamos mantener la portería a cero y ganar".

El defensa, por otra parte, ha destacado el papel de la afición periquita. "Es muy importante. Hemos jugado partidos en la primera vuelta en los que el estadio ha estado muy bien y necesitamos esto en los próximos partidos. Así somos más fuertes", ha reflexionado.