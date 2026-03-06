Fútbol Internacional
Rusia designa a la española Marisa Villa como instructora jefa de las árbitras de su liga

Moscú, 6 mar (EFE).- La Unión de Fútbol de Rusia (UFR) anunció este viernes el nombramiento de la española Marisa Villa como instructora jefa de las árbitras de la Superliga femenina de este país.

Por EFE

Villa, la primera árbitra que llegó al fútbol profesional masculino español -asistente en el Valladolid-Tenerife del 8 de septiembre de 2004, ya ha podido conocer a sus alumnas e, impartirá el curso de instrucción a 41 árbitras y asistentes rusas, señala el comunicado publicado en la página web de la UFR.

El objetivo del curso es que las árbitras rusas cumplan con la normativa, tanto en el ámbito teórico como en el de preparación física.

La instructora española, que ha trabajado en la FIFA y como coordinadora de arbitraje femenino del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol, prestará especial atención a las faltas por jugar con la mano, las faltas tácticas y los fueras de juego.

En declaraciones a la UFR, recordó que en el fútbol español sólo en 2017 se creó un equipo femenino completo de árbitros.

En la división de honor del fútbol masculino ruso trabajan tres entrenadores españoles, que están al cargo del Spartak, Rubín y Rostov.