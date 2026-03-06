Sánchez Flores, nuevo entrenador del Alavés: Tengo mucha fe en estos jugadores

El técnico madrileño ofreció su primera rueda de prensa previa a la jornada del fin de semana en la que visita Mestalla, un campo que ha recorrido “mucho”. “Tengo muy buenas sensaciones, una afición que fue mi afición durante mucho tiempo, pero ahora soy babazorro y empiezo a ser vitoriano”, matizó un agradecido Quique Sánchez Flores .

Reconoció que manejan mucha información del equipo, mientras preparan el partido. “Va a haber cosas que se nos van a escapar, pero atendemos a la estadística y a las cosas que creemos que debemos mejorar”, admitió el nuevo preparador alavesista que ha sustituido a Eduardo Coudet, ya técnico de River Plate.

“No quiero se pierdan cosas que el equipo está haciendo bien, están con unos niveles de posesión relativamente altos que no han dado resultado, por lo menos fuera de casa porque somos el décimo séptimo equipo en resultados y con un porcentaje por posesión del 50 %, lo que quiere decir que algo estamos haciendo mal”, lamentó Quique Sánchez Flores, que busca la fórmula para equilibrar esos datos.

Quiere llegar al área y colgar balones, además de defender y cerrar espacios, pero sabe que “es una tarea que llevará a tiempo”, por lo que están obligados a ser certeros.

No le dio importancia al dibujo que presentará su equipo en Valencia. “Intentamos ser creativos con los jugadores que pueden ser polivalentes y pueden jugar en otras posiciones, no tenemos otro remedio e intento hablar con los chicos antes de que sucedan las decisiones para que estén preparados y puedan ir a posiciones que no son las suyas actuales”, adelantó el entrenador, que pidió a los jugadores que se pongan al servicio del equipo. “Me preocupa más cómo interpretamos las defensas”, confesó.

Preguntado por la sanción de 12 meses a Facundo Garcés manifestó que “es una mala noticia para el jugador y para el club”.

Por otro lado, desveló que Mariano Díaz, apartado por Eduardo Coudet, entrará en la convocatoria. “No he hablado con él, ahora priorizo el grupo antes que la individualidad. Lo he visto con ganas en estos dos entrenamientos y si es capaz de mantener la regularidad en su rendimiento de día a día, nos va a dar buenos momentos”, consideró Sánchez Flores.

Quique Sánchez Flores se agarró a la ilusión que debe tener su equipo en este partido. “Es un encuentro difícil, sabemos que ellos están en un buen momento y que Mestalla es potente, que condiciona, pero yo confío mucho en la plantilla”, insistió.

“Vamos a intentar ser un equipo firme, un equipo que compita pero no podemos asegurar que vamos a tener el equipo como lo queremos porque es imposible”, avisó.