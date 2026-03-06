Simeone: “¿Críticas? Seguimos nuestro camino, nuestro objetivo y nada nos altera”

“Soy respetuoso para todas las opiniones. Seguimos nuestro camino, nuestro objetivo y nada nos altera”, expresó este viernes en rueda de prensa tras el entrenamiento matutino en el Centro Deportivo de Majadahonda, en el que eludió hablar sobre la decisión que debe tomar Antoine Griezmann sobre su futuro, con la oferta que tiene del Orlando City. La respuesta de Simeone fue “Real Sociedad”.

Ese es el rival del Atlético en el choque de este sábado en el Metropolitano, también el 18 de abril en la final de la Copa del Rey. “No creo que variemos demasiado la forma. Sí es verdad que llegamos los dos equipos tras el esfuerzo que tuvimos en la semifinal y entiendo que el partido de la final será diferente porque es una final”, repasó.

“Competiremos de la mejor manera con un equipo que, desde que llegó su entrenador (Pellegrino Matarazzo), lo está haciendo muy bien, sólo perdió un partido con el Madrid y después de haber jugado con el Athletic en la primera semifinal, que también había rotado. Un equipo competitivo, con gente joven que lo está haciendo muy bien y desde que llegó el entrenador el equipo ha cambiado enormemente”, destacó.

“Con una gran alegría” por la clasificación para la final de la Copa, “sabiendo que es un paso importante en el camino hacia el objetivo”, el conjunto rojiblanco encara este sábado su undécimo partido desde el 31 de enero.

“Los jugadores están acostumbrados a competir y a jugar partidos seguidos. No tengo duda que este sábado en el estadio va a haber un ambiente increíble, nuestra gente está muy contenta por el paso del equipo a la final de la Copa, porque el equipo está peleando ahí en Champions y en la Liga necesitamos seguir creciendo. Espero que este sábado podamos tener un buen ambiente y nosotros responder de la mejor manera”, aseguró.

También fue preguntado por tres nombres propios.

Uno fue David Hancko. “Ha tenido humildad, tiempo y paciencia para trabajar ya sea de lateral izquierdo o central. Ha empezado a competir muy bien con sus compañeros y le está dando al equipo cosas muy importantes. Necesitamos tenerlo de esta manera. Es un chico que tiene una gran responsabilidad con lo que hace, tiene una humildad increíble y las cosas buenas le están sucediendo”, destacó el defensa eslovaco, titular indiscutible en el esquema rojiblanco.

Otro fue José María Giménez. “Necesitamos de todos. Cuando se acerca el final de temporada y tenemos la suerte y la posibilidad de competir como lo estamos haciendo es aún más grande la importancia de todos en la plantilla. No voy a variar ese pensamiento y la importancia que tienen todos de aquí al final”, respondió el técnico argentino.

Y también de Julio Díaz, el lateral del filial que irrumpió en el primer equipo en la anterior jornada de LaLiga EA Sports contra el Oviedo. “No hay que apresurarse. Hizo un buen debut, es un chico que tiene mucha ilusión, muchas ganas de crecer, mucha humildad para trabajar con cosas buenas como las hizo el otro día contra el Oviedo, esperamos que siga ayudándonos y, si no, jugará con el B para no perder ese ritmo que tiene y nos sirva para todos”, expuso Simeone.