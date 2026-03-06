Tebas:"Cada vez hay menos casos de racismo y desde LaLiga investigamos para que no ocurra"

"En este tipo de campeonatos no hay racismo, pero trabajamos para que no ocurra en ningún ámbito de las categorías a través de la prevención y la educación a los jugadores más pequeños", declaró Tebas durante el acto de presentación del Mundial Sub-12.

El presidente de LaLiga aseguró que, desde lo que ocurrió con el jugador del Real Madrid, Vinicius Jr, en Valencia, cada vez hay "menos casos", además de que la institución realiza una "exhaustiva investigación" a través de las imágenes y sonidos.

"Muchas veces los jugadores no lo saben, pero hemos expulsado aficionados por este tipo de comportamientos que no tienen cabida en los estadios de fútbol", confesó Tebas.

En cuanto a la sanción impuesta al Real Madrid por parte de la UEFA de 15.000 euros de multa y un posible cierre de la grada, Tebas se mostró satisfecho con este tipo de castigos.

"Cerrar parte de la grada es una buena medida y creo que es el camino que tenemos que seguir, y me parece bien la sanción porque cualquier acción que perjudique al fútbol, no solo el racismo, debe ser sancionada".

En cuanto al Mundial de fútbol Sub-12 que organiza LaLiga junto con la Fundación José Ramón de la Morena del 25 al 29 de marzo en la localidad madrileña de Brunete, mostró la ilusión por organizar este tipo de eventos a nivel mundial.

"Intentaremos que tenga mucha repercusión, gracias al broadcaster, que tengan los derechos, somos la mejor cantera del mundo, y hay que reconocérselo a todos los clubes de España", dijo.

"Somos capaces de organizar estos campeonatos y hay que estar muy orgullosos porque el resultado es maravilloso", añadió.

Una competición que cumple 30 años desde que se inició y que tiene como objetivo la promoción del fútbol base y la reivindicación de los valores positivos que representa este deporte.

Con cuatro grupos donde se integran tanto las canteras de los equipos españoles como los equipos internacionales, el torneo comenzará con un partido entre la Selección Española Alevin, dirigida por Vicente del Bosque, y la del 'Resto del Mundo' a cargo de Bernd Schuster.