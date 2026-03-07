Duelo para poner tierra de por medio y alejar fantasmas

Con la moral por las nubes tras el empate a dos ante el Betis, los del argentino Matías Almeyda, quien cumplirá el tercero de sus siete partidos de sanción, reciben a un rival también en alza tras haber logrado los tres puntos ante el Oviedo, en el partido aplazado jugado el pasado miércoles.

El empate logrado frente al Betis tras remontar una desventaja de dos goles ha insuflado confianza y moral a los de Almeyda, que llevan cuatro sin conocer la derrota aunque necesitan volver a la senda de los tres puntos porque aún tienen a seis al Mallorca, que es el que marca los puestos de descenso.

Para el duelo ante los de Íñigo Pérez, el técnico bonaerense no podrá contar con el sancionado Rubén Suazo y el lesionado Peque, aunque recupera en contrapartida al zaguero francés Tanguy Nianzou y al delantero franco-argentino Neal Maupay, quien podría formar pareja en ataque con el nigeriano Akor Adams.

Especialmente sensible será la baja del zaguero internacional chileno, uno de los jugadores franquicia de Almeyda que no podrá estar en el Sánchez Pizjuán por haber visto la quinta amarilla ante el Betis, lo que abre las puertas de la titularidad ante el Rayo al lateral Joaquín Martínez 'Oso'.

Oso tuvo, además, una destacada, decisiva, actuación en el derbi ante el Betis y tendrá continuidad en el duelo del domingo, en el que el técnico argentino seguirá encomendado a la experiencia defensiva de César Azpilicueta y atacante el chileno Alexis Sánchez.

Otra buena noticia es la vuelta a una convocatoria del suizo Rubén Vargas, quien no pudo llegar al derbi y que podría contar con minutos después de una larga ausencia, ya que cayó lesionado el pasado noviembre y recayó en enero tras disputar unos minutos contra el Celta.

En todo caso, el técnico de Azul apelará al orden, la concentración para evitar desconexiones y a la intensidad de los suyos en busca de los tres puntos que le permitan afrontar sin urgencias ni sustos el tramo decisivo de la temporada.

Como el Sevilla, el Rayo viaja a Sevilla con la autoestima reforzada al tener el mayor colchón de puntos sobre el descenso de toda la temporada después de sumar ocho de los últimos doce puntos, con dos victorias, por 3-0, ante el Atlético de Madrid y el Oviedo, y dos empates, por 1-1, ante el Betis, en La Cartuja, y el Athletic Club en Vallecas.

La cita en el Sánchez Pizjuán le llega al conjunto franjirrojo en puertas del encuentro de ida de octavos de final de la Liga Conferencia ante el Samnsunspor en Turquí, con lo que su técnico, Íñigo Pérez, podría hacer rotaciones.

A ello contribuye también el hecho de que dispone de toda la plantilla, lo que eleva las alternativas para aliviar de minutos a los más habituales.

Las únicas dudas son el pivote senegalés Pathé Ciss y el extremo marroquí Ilias Akhomach, quienes acabaron con molestias el choque ante el Oviedo, por lo que todo apunta a que el entrenador navarro les reservará en el banquillo para no forzarlos.

Otro motivo de optimismo para los madrileños es el buen estado de forma de su delantero Jorge de Frutos, que con su doblete ante el Oviedo, suma diez goles en LaLiga, a tres del barcelonista Lamine Yamal, el 'pichichi' nacional.

De Frutos es consciente de que tiene que apurar sus opciones de optar a una de las plazas para disputar el Mundial después de que el seleccionador, Luis de la Fuente, haya contado con él en algunos de los últimos compromisos de España.

Sevilla: Odysseas; Juanlu, Azpilicueta, Gudelj, Kike Salas, Oso; Agoumé, Batista Mendy, Sow; Maupay y Akor Adams.

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Luiz Felipe, Pacha Espino; Unai López, Óscar Valentín; Trejo, Isi, Álvaro García; y De Frutos.

Estadio. Ramón Sánchez Pizjuán.