El Leganés contra las lesiones y un Eibar al alza, pero que no ha ganado fuera

Si hace apenas un par de semanas los aficionados 'pepineros' podían recitar de memoria la defensa del equipo, el preparador blanquiazul se las ha visto y deseado para confeccionar una zaga de garantías ante el Eibar.

Problemas físicos que no sólo impedirán a Igor Oca contar ante el conjunto armero con titulares como el lateral derecho Rubén Peña, que cayó lesionado hace dos semanas ante la Cultural Leonesa, sino también con los posibles recambios como el central Jorge Sáenz, que pasó el miércoles por el quirófano.

De hecho, el entrenador del Leganés deberá esperar hasta el último momento para saber si podrá contar finalmente con el central Lalo Aguilar que tuvo que abandonar dolorido el encuentro disputado el pasado lunes ante el Sporting de Gijón.

Quien sí estará ante el Eibar, como anunció el propio Oca, es el también central Marvel, que se ha recuperado a tiempo de las molestias que le obligaron a perderse a última hora la cita con el equipo asturiano.

De este modo, Marvel conformará el eje de la zaga junto con Ignasi Miguel, mientras que los laterales serán para Enric Franquesa, que ocupará el carril izquierdo, y el uruguayo Sebastián Figueredo, que volverá a sustituir al lesionado Rubén Peña en la banda derecha.

Si del centro del campo hacia atrás el técnico blanquiazul ha tenido que lidiar con la falta de efectivos, todo lo contrario ocurre de tres cuartos hacia adelante donde Igor Oca tendrá que volver a elegir entre las múltiples opciones que dispone.

En este sentido, todo hace indicar que Igor Oca tratará de adueñarse desde el primer momento de la posesión del balón y otorgará el timón del equipo al guineano Amadou Diawara y Gonzalo Melero, que regresará al once inicial tras arrancar desde el banquillo el duelo con el Sporting.

Igualmente parece segura la presencia de Dani Rodríguez, que se ha convertido en una pieza fundamental en los esquemas del preparador 'pepinero' desde que recaló en el conjunto madrileño en el pasado mercado invernal procedente del Mallorca.

El veterano atacante gallego, de 37 años, no sólo aporta experiencia y competitividad, sino también mordiente y precisión ha balón parado como atestigua las dos asistencias que Dani Rodríguez contabiliza en los seis encuentros que ha jugado con el Leganés.

Dani Rodríguez ocupará la banda izquierda del ataque del conjunto madrileño, que apostará presumiblemente en la derecha por Juan Cruz, mientras que Óscar Plano actuará en la posición de enganche.

Más dudas surgen en la punta del ataque donde el ecuatoguineano Luis Asué, Álex Millán y Diego García, que se ha repartido la titularidad en las tres últimas jornadas, volverán a disputarse un puesto en el equipo inicial.

Por su parte, el conjunto armero viaja en busca de romper por fin el maleficio que le persigue esta temporada en la que no ha sido capaz de ganar lejos de su estadio.

Son ya trece los desplazamientos realizados y solo ha podido arrancar cinco empates y ha encajado ocho derrotas. Estos cinco puntos fuera le colocan de manera destacada como el peor visitante de Segunda.

A pesar de este mal bagaje, están en la tabla un punto por encima del Leganés y ello a pesar de que los madrileños son un recién descendido que aspiraba a volver a Primera por la vía rápida, lo que en estos momentos tienen muy difícil.

La mayor preocupación para Beñat San José radica en el alto número de lesiones de su equipo, que se había ido librando de ellas, pero la temporada está ya muy avanzada y empieza a pasar factura.

De esta manera, el técnico no podrá contar ni con Juan Bernat, al que esperan dos o tres semanas de recuperación, ni con Javi Martínez ni, por segunda jornada, con el lateral Álvaro Rodríguez, que sigue con molestias musculares.

Marco Moreno es también baja, posiblemente la más sensible, ya que es titular indiscutible en el centro de la defensa. Para suplirse, San José podría optar por Jair Amador.

La buena noticia es que Sergio Álvarez ya va a poder estar para la convocatoria y para el partido, aunque podría ser prematuro que saliera de inicio, con lo que Olaetxea y Aleix Garrido podrían volver a entrar desde el comienzo como sucedió la pasada jornada.

Leganés: Soriano; Figueredo, Ignasi Miquel o Lalo Aguilar, Marvel, Franquesa; Diawara, Melero; Juan Cruz, Óscar Plano, Dani Rodríguez y Luis Asué o Diego García.

Eibar: Magunagoitia, Cubero, Nolaskoain, Jair Amador, Arbilla, Olaetxea, Aleix Garrido, Corpas, Mada, Guruzeta y Martón.