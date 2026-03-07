Vuelve Aimar al once rojillo en el debut del argentino Demichelis en el banquillo balear

Alessio Lisci opta por su once habitual, con continuidad para un Jorge Herrando que le gana la batalla de la titularidad a un Boyomo que comienza desde el banquillo, al igual que Moro.

Por su parte, Martín Demichelis debuta en el banquillo bermellón con Torre y Mateo Joseph como titulares en detrimento de Sergi Darder y Virgili.

Osasuna: Herrera; Rosier, Catena, Herrando, Galán; Moncayola, Torró, Aimar; Rubén García, Budimir, Víctor Muñoz.

Mallorca: Leo Román; Maffeo, Valjent, Raíllo, Mojica; Morlanes, Mascarell, Samu Costa; Torre, Muriqi, Joseph.