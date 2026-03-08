1-0. El Port Vale, colista de Tercera, elimina al Sunderland

Los 'Valiants' son el peor equipo de los 88 que componen las tres primeras divisiones del fútbol inglés y parecen estar condenados al descenso a League Two (cuarta categoría), ya que están a once puntos de la salvación.

En la Copa de Inglaterra, sin embargo, han eliminado al Maidon & Tiptree, al Bristol Rovers, al Fleetwood y al Bristol City antes de aumentar este domingo la gesta al dejar en la cuneta a todo un equipo de Premier League como el Sunderland.

Con un cabezazo de Ben Waine a la media hora, el Port Vale se puso por delante en el Vale Park, en cuyo terreno de juego se alternaba el color verde con el marrón del barro, con capacidad para 16.000 espectadores.

Si bien el gol de Waine fue la primera piedra para el milagro, el verdadero héroe fue Joe Gauci, el portero del Port Vale, que salvó todos los intentos del Sunderland con varias paradas de mérito.

Regis Le Bris, técnico del Sunderland, se tomó en serio la Copa y salió con Eliezer Mayenda, Chemsdine Talbi, Enzo Le Fee y Nilson Angulo de inicio, además de que desde el banquillo entraron Wilson Isidor y Granit Xhaka.

Pero ni en una prolongación de seis minutos consiguió empatar. El modesto Port Vale, cuyo mejor resultado en esta competición llegó en la temporada 1953-1954, cuando alcanzó las semifinales, se mete en cuartos de final.

Los 'Valiants' estarán en el sorteo de este lunes junto a Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester City, Southampton y los vencedores de los duelos Leeds-Norwich y West Ham-Brentford.