1-1. El Lyon reserva a Endrick, no puede con el París y se baja del podio

Dejó en el banquillo el Lyon, además del jugador cedido por el Real Madrid, a futbolistas habituales como Corentin Tolisso, el danés Noah Nartey y el ucraniano Roman Yaremchuk. Tuvo que recurrir a ellos en cuanto el partido se le puso en contra.

Endrick, que vivió su primera suplencia desde que llegó a Lyon, saltó al campo justo un minuto después del gol del París, en el 64.

El Paris FC disfruta del efecto de la llegada del nuevo entrenador, Antoine Kombouaré, extécnico del Nantes, y sumó su segundo partido seguido sin perder, tras el triunfo logrado contra el Niza en su debut, para escapar de la parte baja.

Tomó ventaja en Lyon con un gol logrado a la hora de juego, cuando el zimbabuense Nyasha Munetsi aprovechó un rechace del portero eslovaco Dominik Greif a un tiro de Rudi Matondo.

Mantuvo la renta el equipo visitante, que se vio con los tres puntos en la mano. La entrada de Endrick no evitó otro tropiezo, el tercero, del Lyon, que cayó al cuarto lugar de la tabla en favor del Marsella.

Sin embargo, pudo evitar la derrota al final, cuando una mano de Alimani Gory en el añadido supuso un penalti que en el 96 transformó Tolisso.

El Lyon, que el jueves jugará con el Celta la ida de los octavos de final de la Liga Europa, es ahora cuarto, con los mismos puntos que el Marsella, que está por delante por diferencia de goles.