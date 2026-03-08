2-1. De Rossi tiende una trampa al Roma

Daniele De Rossi seguro terminó el duelo algo contrariado. Por vez primera en su carrera le infligió mucho daño de manera directa a la que ha sido su casa durante 16 años como jugador y nueve meses como entrenador, aunque dejó sellada media salvación para el Génova.

Fue un penalti provocado por Lorenzo Pellegrini el que permitió al brasileño Junior Messias poner por delante al Génova. El Roma, sin los argentinos Dybala y Soulé, el español Mario Hermoso o el ucraniano Dovbyk, todos lesionados, además de la baja del brasileño Wesley, tiró en el once de la juventud de Venturino o Pisilli.

No tuvo el impacto habitual el combinado de Gian Piero Gasperini, pero en un saque de esquina apenas tres minutos de encajar el tanto, el marfileño Evan Ndicka encontró un empate salvador cuando el Génova mejor estaba en el duelo.

El problema es que los 'giallorossi', obligados a ganar para mantener su plaza 'Champions' tras los éxitos de Nápoles, Como 1907 y Juventus Turín, no crearon el suficiente peligro como para pensar en la victoria. Y el Génova fue muy dañino a la contra hasta que, en el minuto 80, encontró una grieta que el luso Vitinha no desaprovechó con el pase de Patrizio Masini, que le permitió embocar directamente sin oposición.

No pudo reaccionar esta vez el Roma. De Rossi tendió una trampa a su propio pasado, al equipo de su vida, y reabrió la pelea por la Liga de Campeones. Ahora el Como 1907 del español Cesc Fàbregas es cuarto con 51 puntos, el Roma es quinto con las mismas unidades, fuera de puestos 'Champions', y la 'Juve' es sexta con 50. Todo ajustado para el final de campaña.