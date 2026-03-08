Almeyda modifica media defensa e Íñigo Pérez revoluciona su once

Es posible que Almeyda también varíe su esquema de inicio y disponga a su equipo en 4-4-2, el dibujo que le permitió remontar contra el Betis, en un once formado por Odysseas; Azpilicueta, Nianzou, Gudelj, Kike Salas; Juanlu, Agoumé, Sow, Oso; Alexis y Akor Adams.

Por su parte, parece que Íñigo Pérez estuviera rotando a sus futbolistas de cara a los octavos de final de la Liga Conferencia, cuya ida disputa el jueves, y cambia a siete de sus titulares del partido del miércoles para salir con Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy, Pacha Espino; Óscar Valentín, Fran Pérez, Gumbau; Isi, Carlos Martín y De Frutos.