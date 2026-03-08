Diez datos de la jornada 27

Lamine Yamal marcó el gol de la victoria del Barcelona contra el Athletic Club (0-1) para sostener la ventaja de cuatro puntos al frente de la clasificación. El extremo ha anotado siete tantos en los siete encuentros más recientes, cuatro de ellos en las últimas dos citas de la competición. Ha marcado en cinco de las seis victorias más cercanas de la Liga.

Fede Valverde logró el tanto del triunfo por 1-2 contra el Celta en Balaídos. Un gol sumamente importante para el conjunto blanco, en los instantes finales, cuando el empate amenazaba con apartarlo definitivamente de la pelea por la Liga. Su segunda diana del curso liguero. La anterior fue en la victoria precedente ante la Real Sociedad por 4-1. Entre ambos choques perdió por 2-1 ante Osasuna y 0-1 ante el Getafe.

Su tercera victoria consecutiva, por 3-2 sobre la Real Sociedad, representa la mejor racha liguera del Atlético de Madrid desde el pasado mes de noviembre, cuando enlazó seis triunfos. Ahora lleva tres, tras imponerse sucesivamente al Espanyol (4-2), al Oviedo (0-1) y al conjunto donostiarra. Dos de los tres goles fueron de Nico González.

La derrota contra el Atlético de Madrid supuso un paso atrás de la Real Sociedad para acercarse a las posiciones europeas, que aún se le resisten, entre su irregularidad reciente en el campeonato, una vez que ha sumado dos victorias, dos empates y dos derrotas en las últimas seis jornadas.

El defensa uruguayo Santiago Mouriño marcó este domingo, en la victoria por 2-1 del Villarreal frente al Elche, su primer gol en la máxima categoría española. Su anterior tanto fue en Segunda División cuando jugaba en el Zaragoza, el 2 de junio de 2024 contra el Albacete.

Los goles del uruguayo Martín Satriano, fichado en el pasado mercado de invierno, son sinónimo de victoria para el Getafe, que ha ganado tres de sus últimos cuatro choques, con tres tantos del atacante, que marcó en el 2-0 de este domingo contra el Betis, pero antes también lo hizo en el 0-1 al Real Madrid y en el 2-1 al Villarreal.

El Sevilla está invicto en las últimas cinco citas, con una victoria (0-1 en Getafe) y con cuatro empates, el mismo resultado con el que terminó su choque de este domingo ante el Rayo Vallecano (1-1). Antes había igualado 1-1 con el Girona, 1-1 con el Alavés y 2-2 con el Betis. Sólo ha caído en uno de sus últimos ocho partidos: el 4-1 con el Mallorca.

El debut de Quique Sánchez Flores al frente del Alavés, en sustitución de ‘Chacho’ Coudet, tampoco supuso el reencuentro con la victoria del Alavés, que perdió 3-2 de penalti con el Valencia en Mestalla en la última jugada del encuentro y suma ya cinco jornadas sin ganar.

Martín Demichelis, entrenador argentino del Mallorca, se estrenó con el conjunto balear con un 2-2 ante Osasuna en El Sadar, con el que rompió con una dinámica de cuatro derrotas del equipo bermellón, antes de su llegada. No gana desde el pasado 2 de febrero con una goleada 4-1 al Sevilla.

El 1-1 de Joel Roca para el Girona frustró de nuevo al Levante, que tenía la ocasión de sumar dos victorias consecutivas. No lo ha conseguido en toda la campaña. A tres de sus últimos triunfos les siguió un empate. A los dos restantes, dos derrotas. Sigue en la zona de descenso, pese a lograr cuatro de los últimos seis puntos en disputa. EFE