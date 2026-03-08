Gallagher se reencuentra con el Atlético sin haber ganado aún con el Tottenham

La situación adquiere un matiz especial porque este martes el conjunto londinense se enfrentará al Atlético de Madrid en los octavos de final de la Liga de Campeones, un duelo que supondrá el reencuentro de Gallagher con su antiguo equipo apenas unos meses después de su salida.

El centrocampista llegó al club londinense el pasado mes de enero procedente del Atlético en un traspaso cercano a los 35 millones de libras (unos 40 millones de euros) y con un contrato de cinco temporadas, sin embargo, pese a haber sido titular en siete de los ocho encuentros ligueros que ha disputado, solo ha logrado dos empates, una racha que mantiene al equipo al borde del descenso, con apenas un punto de ventaja sobre el West Ham United, que marca la zona roja de la clasificación.

Paradójicamente, el Tottenham sí logró dos victorias en este periodo, ambas en la Liga de Campeones, ante Borussia Dortmund y Eintracht Fráncfort, aunque el centrocampista no pudo disputar esos encuentros al no estar inscrito en la competición durante la fase de grupos. Para las eliminatorias sí está disponible.

El futbolista regresó a Inglaterra tras una temporada y media en el Atlético, donde disputó 77 partidos, marcó siete goles y repartió siete asistencias, aunque su etapa en el norte de Londres no ha comenzado como esperaba.

Gallagher aterrizó en el club cuando el banquillo todavía estaba ocupado por Thomas Frank, pero el técnico danés fue destituido pocas semanas después y su puesto lo ocupó el croata Igor Tudor, un cambio que coincidió con una racha muy negativa del equipo, que todavía no conoce la victoria en la Premier League en 2026.

En total, el centrocampista ha participado en ocho partidos ligueros con el Tottenham, con un balance de dos empates y seis derrotas que ha arrastrado al equipo hasta la decimosexta posición de la tabla.

En el plano individual, Gallagher, que ha aportado por el momento una asistencia, fue titular en siete de los ocho encuentros desde su llegada, mientras que en el duelo ante el Crystal Palace comenzó en el banquillo y entró en el minuto 53 tras la expulsión de Micky van de Ven, en un intento del equipo por recomponer el centro del campo.

Así, el centrocampista inglés llega al duelo europeo del martes frente a su antiguo equipo en uno de los momentos más complicados desde su llegada a Londres, todavía sin haber podido celebrar una victoria con la camiseta del Tottenham.