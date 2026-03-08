La FIFA revisará desde este lunes las sedes del Mundial 2030 en España

La delegación de trabajo, según comunicó la RFEF, mantendrá "encuentros con representantes del Gobierno de España, clubes y ciudades candidatas a ser sede".

La visita tiene como objetivo conocer de cerca los preparativos para la cita mundialista. El proceso de selección de las ciudades que serán sedes todavía está abierto y la decisión última es de la FIFA.

En la candidatura presentada ante FIFA para organizar la competición, aparecían como sedes Anoeta (San Sebastián), Camp Nou (Barcelona), Gran Canaria (Las Palmas), La Cartuja (Sevilla), La Rosaleda (Málaga), Metropolitano (Madrid), Nueva Romareda (Zaragoza), RCDE Stadium (Barcelona), Riazor (A Coruña), San Mamés (Bilbao) y Santiago Bernabéu (Madrid). La Rosaleda renunció formalmente en 2025 al no poder comprometerse a terminar las obras de remodelación a tiempo.

Rafael Louzán recibirá a esta delegación este lunes en Madrid como presidente de la RFEF, organismo que colaborará con FIFA en la organización de ese Mundial. Posteriormente, la delegación de FIFA visitará también Portugal y Marruecos, los otros países organizadores.

El Mundial de 2030 se jugará en España, Portugal y Marruecos, además de los partidos de inauguración en Paraguay, sede de la Conmebol, Argentina y Uruguay, que disputaron la primera final, como homenaje al centenario de la primera edición del torneo, que se jugó en 1930 en Montevideo.