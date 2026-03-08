Muriqi se acerca a cinco goles del liderato de Mbappé

Lamine Yamal es el tercero de la tabla. El extremo internacional español del Barcelona solventó la victoria de su equipo contra el Athletic Club. Fue su séptimo tanto en las últimas siete citas ligueras y el decimocuarto del curso en el campeonato, uno más que Ante Budimir, delantero de Osasuna y autor de una diana en el 2-2 frente al Mallorca.

Además, tanto Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) como Borja Iglesias (Celta) aumentaron su marca hasta los once goles, por los 10 de Alexander Sorloth, atacante del Atlético de Madrid.

- Con 23 goles: Mbappé (FRA) (8p) (Real Madrid).

- Con 18 goles: Muriqi (KOS) (4p) (Mallorca).

- Con 14 goles: Lamine Yamal (1p) (Barcelona).

- Con 13 goles: Budimir (CRO) (4p) (Osasuna).

- Con 11 goles: Lewandowski (POL) (1p) (Barcelona); Borja Iglesias (3p) (Celta); Oyarzabal (3p) (Real Sociedad).

- Con 10 goles: Sorloth (NOR) (Atlético de Madrid); De Frutos (Rayo Vallecano)

- Con 9 goles: Lucas Boyé (ARG) (2p) (Alavés); Vanat (UKR) (2p) (Girona); Vinicius (BRA) (2p) (Real Madrid); Moleiro (Villarreal).

- Con 8 goles: Julián Álvarez (ARG) (2p) (Atlético de Madrid); Raphinha (BRA) (1p) (Barcelona); 'Cucho' Hernández (COL) (1p) (Betis); Hugo Duro (1p) (Valencia); Mikautadze (GEO) (Villarreal).

- Con 7 goles: Antony (BRA) (Betis); Rafa Mir (1p) y André Silva (POR) (1p) (Elche); ; Akor Adams (NGR) (1p) (Sevilla); Gerard Moreno (1p) (Villarreal).

- Con 6 goles: Guruzeta (1p) (Athletic); Griezmann (FRA) (Atlético de Madrid); Dani Olmo (Barcelona); Pere Milla (Espanyol); Etta Eyong (CMR) (Levante, 1 con el Villarreal); Guedes (POR) (Real Sociedad).

- Con 5 goles: Toni Martínez (Alavés); Robert Navarro (Athletic); Ez Abde (MAR) y Fornals (Betis); Álvaro Rodríguez (URU) (Elche); Carlos Romero y Kike García (1p) (Espanyol); Buchanan (CAN) (Villarreal).

Arambarri (URU) (2p) (Getafe); Tsygankov (UKR) (Girona); Raúl García de Haro (Osasuna); Viñas (1p) (Oviedo); Brais Méndez (1p) (Real Sociedad).

- Con 4 goles: Carlos Vicente (3p) (Alavés); Nico Williams (1p) (Athletic); Rashford (ING) (Barcelona); Ruibal (Betis); Aspas (2p) (Celta); Germán Valera (Elche); Roberto (1p) (Espanyol); Borja Mayoral (Getafe); Iván Romero y Espí (Levante); Samu Costa (POR) (Mallorca); Víctor Muñoz (Osasuna); Álvaro García (Rayo Vallecano); Gonzalo y Bellingham (ING) (Real Madrid); Oskarsson (ISL) y Carlos Soler (Real Sociedad); Djibril Sow (SUI) e Isaac (Sevilla); Ramazani (BEL) (1p) (Valencia); Pape Gueye (SEN) (Villarreal).

- Con 3 goles: Almada (ARG), Nico González (ARG) y Giuliano Simeone (ARG) (Atlético de Madrid); Bakambu (CGO) (Betis); Ferran Jutglá y Swedberg (SUE) (Celta); Cabrera (URU) (Espanyol); Liso y Satriano (URU) (Getafe); Stuani (URU) (2p) y Ounahi (MAR) (Girona); Ilyas Chaira (MAR) (Oviedo); Isi (2p) (Rayo Vallecano); Güler (TUR) (Real Madrid); Barrenetxea (Real Sociedad); Alexis Sánchez (CHI) (1p) y Vargas (SUI) (1p) (Sevilla); Danjuma (NED) y Diego López (Valencia); Pépé (CIV) y Comesaña (Villarreal).

- Con 2 goles: Berenguer, Sancet (2p), Iñaki Williams (1p) y Jauregizar (Athletic); Álex Baena, Gallagher (ING) y Koke (Atlético de Madrid); Marc Bernal, Pedri y Araujo (URU) (Barcelona); Lo Celso (ARG) (Betis); El Abdellaoui (MAR), Hugo Álvarez, Pablo Durán, Carreira, Javi Rueda (Celta); Febas y Martim Neto (POR) (Elche); Puado (1p) (Espanyol); Luis Vázquez (ARG), Mario Martín (Getafe); Joel Roca y Lemar (FRA) (Girona); Dela (1p) (Levante); Rubén García y Catena (Osasuna); Reina y Rondón (VEN) (Oviedo); Mendy (SEN), 'Pacha' Espino (URU), Fran Pérez (Rayo Vallecano); Asencio, Fede Valverde (URU) y Carreras (Real Madrid); Take Kubo (JPN) (Real Sociedad); Peque (Sevilla); Comert (TUR), Pepelu (1p) y Luis Rioja (Valencia); Oluwaseyi (CAN) y Ayoze Pérez (Villarreal).

- Con 1 gol: Tenaglia (ARG), Denis Suárez, Antonio Blanco, Guevara y Pablo Ibáñez (Alavés); Unai Gómez, Maroan, Galarreta, Paredes, Nico Serrano y Rego (Athletic); Barrios, Lookman (NIG) y Le Normand (Atlético de Madrid); Roony Bardghji (SUE), Eric García, Koundé (FRA), Frenkie de Jong (NED) y Pau Cubarsí (Barcelona); Diego Llorente, Bartra, Valentín Gómez (ARG), Chimy Ávila (ARG), Álvaro Fidalgo y Altimira (Betis); Bryan Zaragoza, Mingueza, Román, Jutglá y Marcos Alonso (Celta); Rodrigo Mendoza, Pedrosa, John Donald, Diang, Adam, Marc Aguado y Héctor Fort (Elche); Miguel Rubio, Roberto, Dolan (ING), Jofre, Terrats, Edu Expósito y Pol Lozano (Espanyol); Uche (NGR), Juanmi, Kiko Femenía y Juan Iglesias (Getafe); Arnau, Witsel (BEL), Vitor Reis (BRA) y Fran Beltrán (Girona): Toljan (GER), Morales (1p), Arriaga (HON), Koyalipou (RCA), Manu Sánchez, Carlos Álvarez, Losada, Matturro (URU), Iker Losada, Olasagasti, Elgezabal y Pablo Martínez (Levante); Mateu Morey, Asano (JPN), Mascarell, Manu Morlanes, Pablo Maffeo (ARG), Sergi Darder y Pablo Torre (Mallorca); Iker Benito, Bretones, Osambela, Kike Barja y Boyomo (CMR) (Osasuna); Dendoncker (BEL), Eric Bailly (CIV) Ilic (SRB) y Carmo (Oviedo); Alemao (BRA), Pep Chavarría, Óscar Valentín y Pathé Ciss (SEN) (Rayo Vallecano); Militao (BRA), Fran García, Mastantuono (ARG), Rodrygo (BRA), Tchouameni (FRA), Huijsen y Camavinga (FRA) (Real Madrid); Caleta Car (CRO), Odriozola, Sucic (CRO), Aramburu y Gorrotxategi (Real Sociedad); Lukebakio (BEL), Agoumé (FRA), Chidera Ejuke (NIG), Alfon, Gudelj (SRB), Batista Mendy (FRA), Carmona, Kike Salas y Neal Maupay (FRA) (Sevilla); Sadiq (NIG), Diakhaby (FRA), Santamaria (FRA), Gayà, Lucas Beltrán, Javi Guerra (Valencia); Mouriño (URU), Rafa Marín, Pedraza y Solomon (ISR) (Villarreal).

- En propia meta: Elgezabal (Levante, contra Barcelona); Juan Iglesias (Getafe, contra Sevilla); Bartra (Betis, contra Athletic); Berenguer (Athletic, contra Alavés); Cabrera (Espanyol, contra el Sevilla); Álex Remiro (Real Sociedad, contra Betis); Starfelt (Celta, contra Atlético de Madrid); Dela (Levante, contra Atlético de Madrid); Domingos Duarte (Getafe, contra Atlético de Madrid); Tárrega (Valencia, contra Sevilla); Maffeo (Mallorca, contra Elche); Copete (Valencia, contra Espanyol); Jozhua Vertrouwd (Rayo Vallecano, contra Osasuna); David López (Mallorca, contra Atlético de Madrid); Jose Salinas (Espanyol contra Villarreal); Vitor Reis (Girona, contra Celta).