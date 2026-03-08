Oscar García Junyent, nombrado primer entrenador del Ajax

"Oscar García asumirá las funciones de Fred Grim. El entrenador del Jong Ajax (segunda plantilla) se hará cargo del primer equipo del Ajax con efecto inmediato. Grim regresará a su puesto en la cantera del Ajax", indica la nota publicada por el club.

El preparador español, que se incorporó a la entidad más laureada de Países Bajos hace menos de un mes después de casi un año sin entrenar, ha sido elegido por Jordi Cruyff, director deportivo desde enero pasado, para hacerse cargo del plantel que disputa la Eredivisie.

"Fred Grim y yo hemos hablado sobre lo que es mejor para el club. Juntos coincidimos en que algo tiene que cambiar. Él intervino en un momento difícil y ha hecho todo lo posible. Le estamos agradecidos por ello. Oscar terminará la temporada. Los próximos meses son muy importantes para el club. Aún nos quedan ocho partidos por jugar y debemos aprovecharlos al máximo juntos", señaló Jordi Cruyff.

Carlos García (segundo entrenador), Juan Pablo Colinas (entrenador de porteros) y Enrique Sanz (preparador físico), quienes comenzaron a trabajar con Oscar García en el Jong Ajax hace un mes, también pasarán a formar parte del primer equipo del Ajax. El Jong Ajax estará ahora dirigido por Paul Nuijten.

La clasificación para disputar la próxima edición de la liga de Campeones es el objetivo del Ajax que solo ha ganado uno de sus seis últimos partidos y está fuera de las primeras posiciones.

El preparador español llega al primer equipo del Ajax tras la experiencia aglutinada en varias competiciones. En Inglaterra dirigió al Brighton y al Watford, en Israel al Maccabi Tel Aviv, al Salzburgo de Austria, al Saint Etienne y el Stade Reims en Francia, al Olympiacos de Grecia y al Celta en España. También estuvo en México, su último club antes de incorporarse al Ajax.