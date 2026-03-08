Pellegrini: "No merecimos irnos por detrás con dos goles en el primer tiempo"

El técnico chileno lamentó la derrota, que calificó como justa, y también echó de menos más creatividad en una segunda parte en la que el Getafe supo controlar la ventaja que adquirió en el acto inicial.

"Tuvimos el control del partido durante el primer tiempo. Ellos tuvieron dos goles. Un balón largo sin peligro y un balón intrascendente. El segundo tiempo nos faltó creatividad, Soria paró dos o tres oportunidades, pero el Getafe fue superior", comentó.

"No creo que haya faltado ni alma ni carácter durante el primer tiempo, que apretamos y llegamos. Pero el Getafe no hizo mucho para meter dos goles. Entraron en la dinámica que les gusta, que defienden bien. En el segundo nos faltó creatividad. El derbi está terminado y el Getafe es un rival muy complicado que viene de ganar al Real Madrid. Pero en el primer tiempo no merecimos irnos con dos goles por detrás en el marcador", insistió.

Para Pellegrini, las rotaciones "no condicionaron nada" y dejó claro que con la carga de partidos que tiene el Betis, debía empezar a poner jugadores frescos.

Además, declaró que procura que las derrotas y las victorias durante 24 o 48 horas como máximo y reconoció que el choque ante el Getafe era importante para sumar tres puntos.

"Ahora tenemos al Celta, van por debajo nuestro y es muy importante. Eran tres puntos que no eran fáciles y el de forma justa en su casa nos ganó", finalizó.