Ángel Torres: "Me voy a plantear quitar la grada de animación"

El máximo mandatario azulón se mostró muy firme frente a la violencia en el fútbol y fue contundente cuando fue preguntado por la acción acometida por un sector del público del fondo sur del Coliseum, que intentó acceder entre insultos y con una actitud poco amistosa a un sector de la grada en el que se encontraban algunos hinchas del Betis.

"Lamentable. Y se van a ver las consecuencias. Vamos a tomar medidas y a expulsar a todo el que la policía haya identificado, se llame como se llame y sea quien sea. Y a todos los que se han cogido vendiendo carnets, no lo voy a permitir", dijo durante la inauguración de la exposición dedicada a la historia del Getafe en el centro comercial 'Getafe The Style Outlets'.

"Me voy a plantear el tema de quitar la grada de animación, porque una grada de animación que está para insultar a los rivales y a la gente, creo que no merece la pena. Hay que erradicar todo eso en el fútbol", agregó.

Además, dejó claro que si LaLiga decide cerrar el estadio algún partido a modo de sanción, apoyará la decisión de la institución presidida por Javier Tebas.

"Hay que ser justos con los que no lo son en el resto del campo. Si a mí me cierran, que cierren; yo les apoyaré. No voy a permitir que estas cosas ocurran en mi campo ni en ninguno. Lamento y pido disculpas a todos los que molestaron, pero afortunadamente no ocurrió ningún incidente grave. La policía y el árbitro actuaron rápido y se cortó".

Sobre el momento en el que vive el Getafe, que sólo ha perdido uno de los últimos siete encuentros que ha disputado para colocarse a cinco puntos de los puestos europeos, indicó que siempre confió en su entrenador, José Bordalás, y en su dirección deportiva, comandada por Toni Muñoz.

"Empezamos la temporada con una plantilla posiblemente corta, pero con seis lesionados, de los que quedan dos o tres. Y eso no se valora. Ahora ha venido el revulsivo de la cuesta de enero. Creo que se ha hecho un buen trabajo tanto el entrenador como la dirección deportiva. Estamos disfrutando. Esperamos que con cinco o seis puntitos más, estemos otro año en Primera División".