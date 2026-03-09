Catar anuncia los horarios para la reanudación de la liga

Según el programa anunciado por la organización del torneo, la competición volverá a jugarse el jueves 12 a las 21:30 (local), hora fijada para todos los encuentros de la decimoctava jornada: Al Sailiya-Al Duhail, Al Wakrah-Al Shama y, Qatar SC-Al Gharafa. Al Ahli-Al Arabi, Al Rayyan-Al Sahania y Al Sadd-Umm Salal se disputarán el viernes 13.

La decimonovena jornada se jugará el martes 17 y el miércoles 18, y la vigésima el viernes 3 y el sábado 4 de abril; en tanto que dos encuentros aplazados tendrán lugar el martes 7; la vigésima primera el viernes 10 y la vigésima segunda el 28.

Este anuncio llega cuando se mantiene la incógnita de si la Finalissima entre España y Argentina, campeones de Europa y de América, se disputará en el estadio de Lusail, como estaba previsto, el 27 de marzo, cambia de lugar o se aplaza, aún con intensas negociaciones entre todas las partes implicadas.