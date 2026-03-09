Fútbol Internacional
09 de marzo de 2026 - 08:50

Catar anuncia los horarios para la reanudación de la liga

Imagen sin descripción

Redacción deportes, 9 mar (EFE).- La Liga de las Estrellas de Catar ha anunciado los horarios para la reanudación de la competición el próximo jueves 12, once días después de que la Federación suspendiera todas las competiciones en su territorio debido a la inestabilidad en la región por el conflicto bélico.

Por EFE

Según el programa anunciado por la organización del torneo, la competición volverá a jugarse el jueves 12 a las 21:30 (local), hora fijada para todos los encuentros de la decimoctava jornada: Al Sailiya-Al Duhail, Al Wakrah-Al Shama y, Qatar SC-Al Gharafa. Al Ahli-Al Arabi, Al Rayyan-Al Sahania y Al Sadd-Umm Salal se disputarán el viernes 13.

La decimonovena jornada se jugará el martes 17 y el miércoles 18, y la vigésima el viernes 3 y el sábado 4 de abril; en tanto que dos encuentros aplazados tendrán lugar el martes 7; la vigésima primera el viernes 10 y la vigésima segunda el 28.

Este anuncio llega cuando se mantiene la incógnita de si la Finalissima entre España y Argentina, campeones de Europa y de América, se disputará en el estadio de Lusail, como estaba previsto, el 27 de marzo, cambia de lugar o se aplaza, aún con intensas negociaciones entre todas las partes implicadas.