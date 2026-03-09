El argentino Dituro: "Tememos que insistir en ser valientes para cambiar la dinámica"

"A veces se cambia la dinámica con un resultado. Creo que insistiendo y yendo para adelante es como se cambia. Y si no podemos, que no nos hagan daño", reflexionó el portero ante los medios tras la última derrota en Villarreal.

Dituro asumió la delicada situación clasificatoria del Elche, con un solo punto de margen sobre el descenso tras una notable primera vuelta, aunque recordó que hay margen de maniobra para reconducir la situación.

"Sabemos que estamos cerca del descenso y que este tramo de partidos era durísimo, pero también que después tenemos partidos durísimos como local", dijo.

"Somos conscientes de lo que nos estamos jugando, del momento en el que estamos y de la ciudad que tenemos detrás. Vamos a darlo todo por conseguir el objetivo", apostilló el argentino, quien ha logrado arrebatar la titularidad en las últimas cuatro jornadas a Iñaki Peña.

El portero atribuyó a la mala dinámica los últimos resultados del Elche y puso como ejemplo el primer gol del Villarreal. "Haces las cosas bien durante media hora y ellos tiran al palo y entra. Hace tres meses pegaba al palo y salía", explicó, y añadió que el vestuario respalda completamente a su entrenador, Eder Sarabia.

"Tiene toda la capacidad para sacar adelante esta situación. El equipo respalda su idea a morir. Creemos y confiamos y el triunfo va a llegar más pronto que tarde", sentenció.