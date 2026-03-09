El 'Cuti' Romero, de sus rumores con el Atlético al escrutinio en el Tottenham

En cualquier otra circunstancia, el 'Cuti' estaría arengando a los suyos en el vestuario, pero no podía estar ahí como consecuencia de su segunda expulsión de la temporada. Al ser la segunda roja que recibía y, en este caso, por una agresión, ha tenido que cumplir cuatro partidos de sanción. No juega desde el 7 de febrero, es decir, desde hace más de un mes, y tendrá que ser titular este martes contra el Atlético de Madrid porque, pese a todo lo que está pasando, sigue siendo el mejor central del equipo y un indiscutible en el césped.

Pero está pasando su momento más complicado. La temporada pasada se incrementaron los rumores de que podía marcharse del Tottenham y recalar en un proyecto que parece adaptarse a él como anillo al dedo. La conquista de la Europa League calmó los ánimos y el Cuti renovó hasta 2029. Sin embargo, este curso nada está funcionando. El equipo está a un punto del descenso, eliminado de las copas domésticas y solo la Champions ha sido un remando de paz para los 'Spurs'.

Además, la figura de Romero en este club ha caído en desgracia. No han gustado nada sus constantes críticas a la directiva. El año pasado culpó a los dueños de no invertir en la plantilla y esta temporada ha vuelto a arremeter contra ellos por la falta de planificación y lo corto que se ha quedado el grupo. "Solo tenemos once jugadores disponibles, increíble, pero es verdad y una desgracia", escribió al cierre del mercado de fichajes el argentino en una publicación en redes sociales que más tarde tuvo que rectificar.

Hasta entonces, sus críticas eran tomadas como las de un capitán que habla por el vestuario, pero el problema es que sus actuaciones en el campo le han dejado al descubierto. Desde que llegó al Tottenham en 2021, el argentino ha sido expulsado en seis ocasiones. Ha recibido seis tarjetas rojas en los 152 encuentros que ha disputado con los 'Spurs'. Cuatro de dichas expulsiones han sido por doble amarilla, mientras que dos han sido directas

El argentino promedia una expulsión cada 25 encuentros. Esta temporada ha sido expulsado en dos ocasiones, además de haberse perdido ya un encuentro por acumulación de tarjetas amarillas. En su tiempo en el club londinense también ha recibido 41 tarjetas amarillas, casi una cada tres partidos.

Este comportamiento ha elevado las voces que piden que se le retire el brazalete de capitán que recibió este verano, tras la marcha de Heung-min Son al fútbol estadounidense.

Este miércoles, y salvo decisión de Tudor, Romero volverá a ser titular, más de un mes después, y en el partido de mayor calibre por rival que le queda al Tottenham esta temporada. Ya no caminará vagando por los entresijos del estadio, pero todos los ojos estarán puestos sobre él. Es el capitán y ahora le toca dar la cara en el campo.