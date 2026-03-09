Flick aparca el ruido electoral: "Es una de las semanas más importantes de la temporada"

"Solo me centro en el partido. Estamos en un buen hotel, con buena atmósfera y venimos de Bilbao directamente. Seguro que tras el partido no me preguntaréis por eso", ha explicado el técnico alemán desde la sala de prensa del estadio St. James' Park.

El técnico alemán ha respondido así tras ser preguntado sobre su futuro en caso de que el presidente saliente, Joan Laporta, y el director deportivo actual, Anderson Luis de Souza 'Deco', no continuasen en el club. Flick ha subrayado que han creado un equipo "para el futuro", en el que buscan que "todo funcione", pero que no es momento de especular y que deben centrarse en el partido del martes.

Flick ha reconocido que mantuvo una conversación con su predecesor, Xavi Hernández, con quien mantiene "buena relación", pero ha considerado esa conversación como "algo privado" y no ha querido entrar a valorar el momento en que Xavi ofreció su entrevista para explicar su versión tras dejar el banquillo.

En el plano deportivo, el entrenador ha elogiado la Premier League, a la que ha calificado como "la mejor liga del mundo", destacando la capacidad económica de sus equipos y la calidad del Newcastle, que ha descrito como "muy peligroso" por sus rápidas transiciones. Sin embargo, ha recordado que el Barcelona también es fuerte y debe jugar según su "propia filosofía".

Flick ha tomado como ejemplo la ida de semifinales de la Copa del Rey, en la que el equipo cayó 4-0, como un partido del que han aprendido y que han analizado "de forma muy honesta", especialmente sobre la defensa.

El técnico no ha aclarado si el extremo Marcus Rashford será titular, mientras que ha confirmado que Marc Bernal, quien salió por problemas gástricos en el descanso del último partido liguero ante el Athletic Club, "ya está bien" y podrá jugar.

Finalmente, ha elogiado al defensa Pau Cubarsí, afirmando que "da gusto verlo defender", colocándolo al nivel de Lamine Yamal pero en su faceta defensiva, y ha resaltado que, con 19 años, aún tiene un margen de mejora "que no se puede imaginar".