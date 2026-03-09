Howe: "El rol de no favoritos nos ha ayudado"

El entrenador de los 'Magpies' habló este lunes en rueda de prensa previa al partido contra el Barcelona y aceptó el papel de no favoritos que tienen contra los 'blaugrana', que ya les batieron en la fase de grupos en St. James' Park.

"El rol de no favorito nos ha ayudado cuando tenemos los pronósticos en contra y necesitamos todos los puntos psicológicos que tengamos", dijo Howe.

"Podemos coger mucho del partido de la fase de grupos. Cuando pasas por esa experiencia, puedes aprender cosas para este. Ese día jugamos bien, especialmente en la primera parte, y tuvimos muchas ocasiones. No las aprovechamos y ellos sí. Tuvimos nuestros momentos y no los aprovechamos. Ésa es la clave y nos pasó lo mismo contra el City el fin de semana".

Preguntado sobre la necesidad de sacar un resultado positivo en casa antes de visitar en el Camp Nou, Howe destacó que el Barcelona ha demostrado hace poco que el resultado no importa porque este equipo no se rinde hasta el final.

"Lo han demostrado contra el Atlético de Madrid, que el partido no está sentenciado sea cual sea el resultado. Tenemos que centrarnos en ganar y no pensar más allá de ello".

El Newcastle llega a este partido después de haber sido eliminado de la FA Cup por el Manchester City y Howe aboga por las semejanzas que existen entre los de Pep Guardiola y sus rivales este martes.

"Hay muchas similitudes con el Manchester City. Su centro del campo es técnicamente brillante y necesitamos presionar en los momentos justos y mantener la pelota cuando la recuperemos".

En el partido de la fase de grupos, decidido por un doblete de Marcus Rashford, no estuvo Lamine Yamal, que viene de anotar un golazo contra el Athletic Club.

"Es un jugador fascinante y no lo tuvimos en contra en aquel partido. Es un gran reto para nosotros lidiar con sus cualidades. Tienen muchas amenazas arriba y necesitamos defender mejor que lo que hicimos el fin de semana".