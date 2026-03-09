Julián Alvarez contra ‘Cuti’ Romero, reválida de ‘Champions’

Es el mejor duelo para revalidarse, en el mejor escenario, el torneo de los torneos, en el que ‘La Araña’ transforma su frustración goleadora de los últimos tiempos en una buena cuota y en el que el Tottenham no tiene nada que ver con su decepcionante curso por la ‘Premier League’ inglesa, a un solo punto del descenso, dentro de la alarma ya constante.

Su quinto enfrentamiento sobre el terreno de juego. Todos los anteriores ocurrieron durante el recorrido del atacante en el Manchester City, entre 2022 y 2024, con tres victorias suyas (4-2 en 2022-23 y 0-2 y 0-1 en 2023-24) y una del central (1-0 en 2022-23, aunque entonces Romero terminó expulsado por doble amarilla, cuando su equipo ya ganaba por medio de Harry Kane). Se han medido en 283 minutos, con un gol de Julián.

El delantero es otro en la Liga de Campeones en este momento incierto. De sus 14 goles en esta campaña, ocho corresponden a 27 choques en LaLiga. Un gol cada cuatro partidos. Y cinco a la máxima competición europea en nueve duelos. Uno cada dos encuentros. Le marcó al Eintracht Francfort (5-1), al Union Saint Gilloise (3-1), al Inter de Milán (2-1), al PSV Eindhoven (2-3) y al Brujas (3-3). El otro corresponde a la Copa del Rey.

Nunca perdió el Atlético en esta temporada en la ‘Champions’ cuando anotó algún tanto el delantero argentino, cuyo rendimiento en este torneo es incontestable desde que lo fichó del Manchester City hace año y medio: de sus 19 duelos como rojiblanco en esta competición, el ‘19’ sumó 12 goles, siete el pasado curso y cinco en el actual.

En total, Julián Alvarez, entre el Manchester City y el Atlético de Madrid, es el futbolista argentino más rápido en marcar 20 goles en la Liga de Campeones, al hacerlo en sus primeros 35 partidos, por delante de Sergio ‘Kun’ Agüero y Lionel Messi, que necesitaron 37 y 40 encuentros, respectivamente, para hacerlo. Quiere más el atacante de 26 años.

Su momento en LaLiga es muy diferente. Esa competición delata las dudas desde el pasado noviembre, lejos de la producción de su primera campaña y de las expectativas, también de la agilidad en el regate, el desborde y la condición determinante que sí expresó en el pasado ejercicio: ha marcado un gol en las últimas 16 jornadas y tan solo dos si la búsqueda se amplía hasta los 20 compromisos después del 5-2 al Real Madrid.

“Es un jugador reconocido mundialmente, al que quieren muchos equipos y lo tenemos nosotros”, expresó Diego Simeone, su entrenador, después del gol del atacante en Oviedo, hace una semana, cuando rompió con una secuencia de 14 jornadas consecutivas de LaLiga EA Sports sin batir la portería contraria. Un alivio. Y un aliciente.

Este martes, enfrente tendrá a Cristian ‘Cuti’ Romero, al que esperó en el Atlético el pasado verano y con el que conversó sobre la posibilidad de jugar juntos en el conjunto rojiblanco. El Tottenham se negó al traspaso del central campeón del mundo argentino, que tanto pretendía Diego Simeone para fortalecer su línea defensiva. No pudo lograrlo.

El presente también es incierto para ‘Cuti’ Romero, tanto como su equipo, ahora con Igor Tudor como entrenador. No ha jugado todavía ninguno de los dos encuentros que ha dirigido el nuevo técnico, porque el central fue sancionado con cuatro partidos de suspensión por su expulsión contra el Manchester United.

Ese fue su último lance hasta la fecha en competición oficial, fuera de acción en cada una de las últimas cuatro derrotas de su equipo en la ‘Premier’.

Ya ha superado el castigo, disponible para su entrenador en el retorno de la Liga de Campeones, en el que el aspecto del Tottenham, cuarto en la fase liga, ha sido muy diferente: perdió sólo uno de ocho partidos, el 5-3 contra el París Saint Germain.

Capitán del equipo, entre polémicas y críticas en este ejercicio, ha disputado seis de los ocho partidos de su conjunto en esta edición de la Champions, de los que ganó cinco por la citada única derrota, en contraste con la caída libre que vive su equipo y él en la Premier, a un solo punto del descenso a falta de nueve jornadas.

La competición liguera sólo arroja dudas. Ha jugado 21 partidos el central en esta competición de los 29 de su conjunto. Sólo venció cinco, con siete derrotas y ocho empates. La defensa compuesta por él sólo sostuvo el marco de su equipo sin goles en contra en cuatro encuentros este curso, tres de ellos antes de mediados de septiembre. Es la realidad del campeón de la Liga Europa, que casi gana la Supercopa en agosto.