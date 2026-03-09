Fútbol Internacional
09 de marzo de 2026 - 07:35

La mitad de los clubes han cambiado de entrenador esta temporada

Madrid, 23 feb (EFE).- Con la salida de Gaizka Garitano y la llegada de Sergio González como nuevo entrenador del Cádiz la mitad de los clubes de LaLiga Hypermotion 2025/26 han cambiado de técnico esta temporada.

Por EFE

En total son once los clubes que han relevado al inquilino de sus banquillos: Castellón, Cultural Leonesa, Sporting, Zaragoza, Mirandés, Huesca, Málaga, Andorra, Leganés, Valladolid y Cádiz.

- Relevos en los banquillos de Segunda 2025/2026:

Emilio Larraz dirigió al Zaragoza de manera interina en la 10ª jornada ante la Cultural Leonesa

Sisinio González dirigió al Valladolid de manera interina en la 19º jornada ante el Eibar.

David Navarro dirigió al Zaragoza de forma interina en la 29ª jornada ante el Cádiz