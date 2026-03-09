Laporta defiende que fue Messi quien rechazó fichar por el Barcelona en 2023

"A Messi no se le pudo renovar por una cuestión básicamente económica. En 2023 viene Xavi (Hernández), que ha hablado con Messi y quiere volver. Preparamos el contrato, lo enviamos a Jorge Messi (su padre) a mediados de marzo, y en mayo viene a mi casa y me dice que no puede ser, porque aquí hay mucha presión, que en Arabia le ofrecían un gran contrato y prefería ir a Miami. Le dije que respetaba decisión", ha afirmado.

Laporta ha respondido así a las declaraciones del exjugador y exentrenador del Barcelona durante el primer tramo de su mandato, Xavi Hernández, quien aseguró en una entrevista a 'La Vanguardia' que fue el expresidente quien "tiró atrás" la incorporación porque "no quería una guerra con él".

El candidato a la reelección ha afirmado este lunes, durante el primer debate electoral contra Víctor Font, organizado por el grupo Godó, que estas palabras de Xavi le han "dolido y sorprendido", si bien ha comentado que "los hechos le dan tranquilidad", puesto que han demostrado que hizo "lo que tenía que hacer".

"Entiendo que esté dolido porque, con los mismos jugadores, Xavi perdía y Flick gana", ha añadido Laporta, quien ha lamentado que el entrenador de Terrassa se haya "dejado utilizar" por Font, a quien ha dado apoyo públicamente, y ha acusado a su oponente en los comicios de "ensuciar la campaña".

Además, el expresidente ha defendido el papel dentro del club de su excuñado Alejandro Echevarría, quien carece de un cargo oficial: "Es de mi máxima confianza, sobre todo en lo relativo a LaLiga y la Federación. Tiene sintonía con Deco, se preocupa por la estabilidad del vestuario. Tiene una gran capacidad para resolver problemas".

Laporta ha añadido que fueron, precisamente, Echevarría y el vicepresidente Rafael Yuste los que "defendieron hasta el final" al preparador egarense, y ha ahondado en las razones por las que le despidió en 2024.

"El mismo Xavi explica los motivos por los que tuve que echarle: se relajó y no podía conciliar la vida laboral con la familiar. Además, dijo que el Barça no sería competitivo en dos años contra el Madrid ni en Europa. Pidió cambiar jugadores importantes, decía que la plantilla no era competitiva, estaba permanentemente insatisfecho con ella", ha argumentado.

Por su parte, Font, segundo en las elecciones de 2021 y el único aspirante a desbancar a Laporta, ha calificado las declaraciones de Xavi como "un acto de valentía y barcelonismo", y ha opinado que "miles de culers están tristes por este Barça de unos contra otros, gobernado desde la mentira".

"Damos credibilidad a las leyendas del club. Messi piensa como lo ha explicado Xavi. El expresidente cuenta con un largo historial de mentiras y promesas incumplidas. Romper relaciones con el mejor jugador de la historia por intereses personales, abrir esta herida para miles de barcelonistas, es una de las cosas más lamentables que ha sufrido esta institución en los últimos años", ha agregado.