Mendoza, la única baja de Simeone

Mendoza se lesionó el pasado sábado contra la Real Sociedad y se perderá los próximos cuatro encuentros del conjunto rojiblanco, el primero este martes frente al equipo inglés. Tampoco jugará la vuelta ni en LaLiga contra el Getafe y el Real Madrid.

Pablo Barrios, en cambio, ya está listo para volver a la competición, con la duda de si lo hará directamente como titular, después de un mes de baja por una lesión muscular, sufrida el pasado 5 de febrero contra el Betis en los cuartos de final de la Copa del Rey. No ha jugado ninguno de los últimos nueve encuentros del equipo madrileño.