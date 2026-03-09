Fútbol Internacional
09 de marzo de 2026 - 08:40

Mendoza, la única baja de Simeone

Majadahonda (Madrid), 9 mar (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ultimó este lunes la preparación para el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Tottenham con la única baja de Rodrigo Mendoza, por un esguince de tobillo, y con Pablo Barrios al mismo ritmo del grupo por segundo día seguido, ya listo para su reaparición después de un mes fuera de acción.

Por EFE

Mendoza se lesionó el pasado sábado contra la Real Sociedad y se perderá los próximos cuatro encuentros del conjunto rojiblanco, el primero este martes frente al equipo inglés. Tampoco jugará la vuelta ni en LaLiga contra el Getafe y el Real Madrid.

Pablo Barrios, en cambio, ya está listo para volver a la competición, con la duda de si lo hará directamente como titular, después de un mes de baja por una lesión muscular, sufrida el pasado 5 de febrero contra el Betis en los cuartos de final de la Copa del Rey. No ha jugado ninguno de los últimos nueve encuentros del equipo madrileño.