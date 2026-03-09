Monterrey llega herido a Concacaf, pero tiene poder para reaccionar, afirma Nico Sánchez

"Nuestro nivel no nos permite quedarnos en una derrota; estamos heridos, pero tenemos el poder para recuperamos rápido. Esta copa nos representa y nos motiva como equipo para trascender", afirmó el estratega.

Nico Sánchez se refirió al tropiezo que sufrieron el sábado pasado en el derbi regio por 1-0 ante Tigres UANL en el Clausura local.

Sánchez, quien llegó al banquillo de Rayados el 2 de marzo pasado en sustitución del español Domenec Torrent, habló en la previa del juego de ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf en el que este martes recibirán al campeón Cruz Azul, máximo ganador de esta competencia, junto con el América, con siete títulos cada uno.

"Tenemos las armas para lastimar al Cruz Azul, a pesar del gran nivel que han demostrado. Tienen en Larcamón a un técnico que cuenta con una gran pasión, trabaja muy bien y se merece todo lo que está viviendo en Cruz Azul, pero nosotros debemos dar el primer golpe en casa", señaló el timonel.

Su compatriota Nicolás Larcamón tiene a La Máquina en el primer lugar del Clausura, certamen en el que el pasado 28 de febrero venció al domicilio a Rayados por 2-0, resultado que Nico Sánchez desestimó vaya a repetirse en el torneo de la Concacaf.

"Es diferente. Este escenario es especial para nosotros, nos motiva. La Concacaf es una competencia que nos mueve por lo que representa para esta institución, es una copa internacional que buscaremos ganar", subrayó el timonel.

El Monterrey es el tercer equipo más ganador de la Copa de Campeones de la Concacaf, con cinco trofeos; sólo está detrás de Cruz Azul y América, que tienen siete; y el Pachuca, seis.

La ocasión más reciente en que Rayados levantó esta copa fue en el 2021, por lo que Sánchez apuntó que tienen en este juego de ida tienen una gran oportunidad de empezar a construir el camino a un nuevo logro.

"Mi desafío es encontrar el mejor equipo. Esta copa nos sabe bien y la queremos; por eso vamos a salir a ganar este juego. Dicen que el que pega primero pega dos veces. Vamos a tratar de sacar una ventaja para definir la serie en casa de ellos", concluyó.