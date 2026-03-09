Pedro Porro: “He avisado a mis compañeros, venimos a un campo fuerte”

“Tenemos que tener la mentalidad exacta para el partido de este martes. He avisado a mis compañeros que venimos a un campo fuerte. Lo he visto durante la temporada, porque me gusta ver fútbol, y venimos con la mentalidad fuerte”, explicó en la rueda de prensa.
No se pronunció sobre qué equipo es favorito: “Depende de cómo lo mires. Al fin y al cabio, nosotros hemos quedado cuartos en la liguilla, pero ellos están haciendo una temporada espectacular. Nada de especulaciones, simplemente dar lo mejor este martes y esperamos que vaya bien para nosotros”.
El Tottenham compite por la permanencia en la liga inglesa, después de cinco derrotas consecutivas.
“No ha sido fácil por lo que venimos pasando. He estado compitiendo durante toda la temporada, menos las tres o últimas cuatro semanas, ya que tuve que estar parado por una lesión. Son momentos complicados, pero no me baja la mentalidad ni a mí ni a ninguno de mis compañeros para seguir compitiendo al cien por cien”, dijo.
“Los resultados no han sido como queríamos o esperábamos, pero todavía esto no ha acabado. Tenemos que seguir hasta el final y darlo todo”, añadió Pedro Porro, que apuntó que la Liga de Campeones ha sido diferente para su equipo respecto al recorrido en la liga inglesa: “En la Champions se nos han dado las cosas bien y por eso estamos aquí”.