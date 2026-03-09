Prueba de ambición y favorito del Atlético

El momento de su rival marca la serie. Cuarto en la fase liga del máximo torneo europeo, pero decimosexto en la ‘Premier’, a tan solo un punto del descenso, es un oponente decaído, aunque tan distinto en ambas competiciones como peligroso en el gran escenario europeo, en el que tiene la vuelta en su terreno la semana que viene.

Es una presión añadida para el equipo rojiblanco, que debe ganar este martes. Lo necesita para ir con las mejores garantías posibles al estadio del norte de Londres, con capacidad para 62.000 espectadores, pero también porque los condicionantes del encuentro alimentan la sensación de que todo lo que no sea un triunfo sería una decepción entre la afición, que llenará el Metropolitano.

La Liga de Campeones, tan cruel en el pasado, es excitante para el seguidor rojiblanco. Un título aún imposible, tan extenuante para el Atlético y los suyos. Desde 2017 no alcanza las semifinales de esta competición tan esquiva, que lo ha propuesto tres veces para ser campeón: una en 1974 hasta el último minuto de la prórroga, otra en 2014 hasta el 1-1 en el minuto 93 del Real Madrid y una más en 2016 hasta la tanda de penaltis.

Es su enésimo intento, también lejos del foco de los candidatos más firmes, partido a partido hasta ahora entre vaivenes constantes.

El Metropolitano es el punto de partida. Más allá de tres excepciones (el 1-1 en agosto con el Elche y las dos derrotas seguidas con el Betis y el Bodo/Glimt), es una de las fortalezas más visibles del equipo de Diego Simeone, que ha ganado sus 17 duelos restantes como local de este ejercicio, los cuatro últimos de manera consecutiva y con 15 goles a favor, incluido un 4-0 al Barcelona en la Copa del Rey, en la que aguarda ya la final de Sevilla.

Es el camino a seguir por el Atlético, mucho más imprevisible cuando se aleja del Metropolitano. Es un factor clave. De sus últimas veinte salidas en el máximo torneo continental, solo ganó seis, por diez derrotas y cuatro empates. Venció una de cinco este curso. La ida no es definitiva, pero sí crucial para competir contra la inquietud que demuestra como visitante.

Dentro de la dosificación de esfuerzos de la plantilla por parte de Simeone, ante el duodécimo partido en menos de mes y medio, el técnico dio descanso el pasado sábado de inicio en el triunfo por 3-2 ante la Real Sociedad a Antoine Griezmann, Julián Álvarez, Marc Pubill, Marcos Llorente, Álex Baena y Johnny Cardoso, a los que se espera en el once titular, como a Jan Oblak, David Hancko y Giuliano Simeone.

La incógnita es Pablo Barrios, ya listo de una lesión muscular, pero tras un mes fuera de la competición. Su presencia directamente en el once es la duda, con el condicionante de tanto tiempo inactivo en la competición. Es una pieza fundamental en el medio campo. También está la duda del último elemento de la alineación: Nico González, Alexander Sorloth, Ademola Lookman o Nahuel Molina si opta por el traslado de Llorente al medio.

Enfrente, el Tottenham Hotspur visitará al Atlético de Madrid en un momento especialmente delicado para el conjunto londinense, que afronta el duelo europeo mientras está inmerso en la lucha por alejarse de la zona de descenso en la ‘Premier League’ y sufre una plaga de lesiones.

Los 'Spurs' no conocen la victoria en la ‘Premier League’ en 2026, con un balance de cuatro empates y siete derrotas; una racha que ha provocado que el club caiga hasta la decimosexta posición de la tabla, a solo un punto de los puestos de descenso, a falta de nueve jornadas para el final.

La temporada del conjunto del norte de Londres está marcada por la irregularidad y una profunda crisis de resultados en el campeonato doméstico que acabó con la destitución de Thomas Frank en favor de Igor Tudor, que no ha tenido el debut soñado, ya que sus tres primeros partidos se han saldado con tres derrotas.

El equipo está además castigado por una larga lista de lesiones de jugadores importantes como Rodrigo Bentancur, James Maddison, Dejan Kulusevski, Mohammed Kudus, Lucas Bergvall, Destiny Udogie y Djed Spence, entre otros.

Este último podría reaparecer en el partido de vuelta en un Tottenham que la semana pasada recuperó al español Pedro Porro y que también podrá contar con el argentino Cristian ‘Cuti’ Romero, que se perdió los últimos cuatro partidos de ‘Premier League’ por sanción.

El central será uno de los alicientes añadidos del encuentro, ya que en el pasado fue objeto de interés del club rojiblanco, aunque su fichaje nunca llegó a concretarse.

El otro foco estará puesto en Conor Gallagher, que se reencontrará con el Atlético de Madrid tras su salida en el mercado invernal rumbo al conjunto londinense y que ha sido titular en siete de los ocho partidos que ha disputado desde su llegada, aunque todavía no suma ninguna victoria.

Paradójicamente, el Tottenham sí ha ganado este año sus dos encuentros en competición europea y firmó una sólida fase liguera en la Liga de Campeones, en la que terminó en cuarta posición con 17 puntos tras sumar cinco victorias, un empate y una sola derrota.

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente o Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Barrios o Llorente, Cardoso, Baena; Griezmann y Julián Alvarez.

Tottenham: Vicario; Palhinha, Romero, Van de Ven; Porro, Gallagher, Sarr, Gray; Kolo Muani, Simons; Solanke.

Árbitro: Serdar Gözübüyük (Países Bajos).