Rafael Louzán dice que la decisión sobre la Finalissima se tomará "en próximas 48 horas"

"Estamos a expensas de que en las próximas 48 horas se tome la decisión. Va a ser muy rápido porque el tiempo se nos echa encima, para nosotros esos dos partidos son muy importantes en la preparación para el Mundial. En un período muy corto de tiempo os vamos a notificar una respuesta. Estamos todos implicados para encontrar la solución definitiva", declaró.

Además, mostró su solidaridad con los países afectados: "Debemos trasladar nuestra solidaridad a los países, tenemos una relación muy directa con ellos. Catar, Arabia Saudí y demás. Imaginémonos ellos qué problema no están sufriendo las 24 horas del día. Estamos trabajando desde el anterior sábado, que comenzó esta situación, monitorizando con distintos equipos para seguir paso a paso esta situación"

El presidente de la RFEF también hizo referencia al reciente viaje de la selección española femenina a Turquía para la disputa del partido de clasificación para el Mundial 2027: "Cuando hablé con las jugadoras y con el 'staff', les dije que si alguien no estaba tranquilo que tomara la decisión libremente. Nadie lo dijo. La embajadora estuvo desde el minuto uno con nosotros, en todo momento a nuestro lado, y también las autoridades turcas".