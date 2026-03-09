São Paulo despide al técnico Hernán Crespo

Hernán Crespo, de 50 años, regresó en junio de 2025 al banquillo del Tricolor de Morumbí y deja al plantel colíder del Brasileirão, con 10 puntos, tras las primeras cuatro rondas.

Junto con él, abandonan la disciplina paulista los auxiliares Juan Branda y Víctor López, los preparadores físicos Federico Martinetti y Leandro Paz, y el preparador de porteros Gustavo Nepote, indicó el São Paulo en sus redes sociales.

“El São Paulo les desea éxito a Hernán Crespo y a su cuerpo técnico en la continuidad de sus carreras”, agregó la nota del tricampeón de la Copa Libertadores.

En su segunda etapa en el São Paulo, el exdelantero de la Albiceleste dirigió al primer equipo en 46 partidos, con un balance de 21 victorias, 7 empates y 18 derrotas.

En la primera etapa, que tuvo lugar en plena pandemia de covid-19, también fue despedido antes de completar un año, aunque se marchó con el título del estadual Paulista de 2021 bajo el brazo.

Acto seguido, se fue al fútbol árabe, primero como preparador del Al-Duhail de Qatar y después del Al-Ain de Emiratos Árabes Unidos, para finalmente volver al São Paulo a mediados del año pasado.

Sin embargo, Crespo volvió al conjunto paulista en uno de los momentos más turbulentos de la historia del club. En el último año, el São Paulo destituyó a su presidente y algunos de sus directivos se han visto envueltos en supuestos escándalos de corrupción que están bajo investigación.

Con todo, el elenco comenzó con buen pie la temporada y, actualmente, es colíder del campeonato Brasileño junto con el Palmeiras, ambos con 10 puntos.

La temporada pasada, terminó la Liga en la octava posición, con lo que no logró el objetivo de clasificarse para la Copa Libertadores de 2026, teniéndose que conformar con disputar la Copa Sudamericana, el torneo de plata de la Conmebol. EFE