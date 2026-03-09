Varios detenidos tras los disturbios del Rangers-Celtic

El Celtic se clasificó a semifinales en la tanda de penaltis después de que el encuentro acabara en 0-0. Esto provocó una invasión de campo por parte de las dos aficiones, además del lanzamiento de bengalas y tanto aficionados como policías resultaron agredidos.

La superintendente al mando, Kate Stephen, aseguró que el comportamiento de algunos de estos aficionados fue "vergonzoso" y que debe ser condenado por todo el fútbol y por la sociedad.

"Se han realizado varias detenciones y la policía de Escocia ahora trabajará con ambos clubes y con la federación escocesa para llevar a cabo una fuerte investigación tras las escenas ocurridas en el campo a la conclusión del partido".

Esta misma fuente cita que tanto los trabajadores como los policías que estaban en el estadio hicieron frente a una "grave hostilidad y violencia" y que muchos individuos estaban armadas con objetos con los que claramente querían hacer daño.

Además, se investigará también a las personas que trataron de acceder al campo sin entrada antes del encuentro.

El duelo de este domingo entre Rangers y Celtic fue el primero en el que se permitió una asistencia de público visitante de 7.500 personas desde 2018. Ese año, el Rangers decidió reducir las entradas que daba a su rival, de 7.500 a apenas 800, lo que llevó al Celtic a realizar una medida similar en su estadio.

Esto se hizo para aumentar los beneficios económicos, ya que las entradas locales se venden a mayor precio que las visitantes. Sin embargo, en los últimos tres años, entre los problemas con la distribución de entradas y la preocupación por la seguridad de las aficiones, se decidió que no habría afición visitante en ninguno de los dos estadios, ni en el del Rangers ni en el del Celtic para este Old Firm.