Beltrán hace trabajo con balón en el día libre del Valencia tras perderse tres partidos

Beltrán no ha estado disponible contra Villarreal, Osasuna y Deportivo Alavés debido a esa dolencia en la rodilla, pero según fuentes oficiales del Valencia las sensaciones son buenas y el jugador quiere “probarse” esta semana para ver su estado físico.

El argentino, que ha estado trabajando al margen del grupo durante este tiempo, quiere ver si puede entrar en la convocatoria para el partido de este sábado ante el Real Oviedo en el Carlos Tartiere.

En la previa del Valencia-Alavés, Carlos Corberán contó que la vuelta del delantero depende de la tolerancia al dolor del jugador: “Cuando un tendón rotuliano se irrita es muy doloroso, le impide al jugador arrancar, frenar y hacer las acciones explosivas del fútbol”.

“Está con un tratamiento para tratar de ayudar a soportar la carga. Ya está en campo con readaptador, no con el grupo, y ojalá su evolución sea positiva y podamos contar con él la semana que viene”, dijo.