Detenido el exfutbolista Joey Barton tras una agresión cerca de un campo de golf

El incidente se produjo alrededor de las 21:00 hora local en Fairway, en las inmediaciones del Huyton and Prescot Golf Club.

Cuando los agentes llegaron al lugar encontraron a un hombre con heridas en la cara y en las costillas, que fue trasladado a un hospital para ser evaluado por las lesiones sufridas, mientras que la Policía procedió a la detención de dos sospechosos.

Entre ellos se encuentra Barton, de 43 años, además de otro hombre de 50, ambos arrestados bajo sospecha de causar heridas y que permanecen bajo custodia policial mientras continúan las investigaciones.

La detención fue mencionada también durante una vista en el Tribunal Superior relacionada con una demanda por difamación en la que está implicado Barton.

Durante la audiencia, el abogado Gervase de Wilde, que representa a la exfutbolista inglesa Eni Aluko, señaló que el exjugador había sido arrestado el día anterior y que se encontraba bajo custodia en una comisaría de Liverpool.

Barton, que se retiró del fútbol profesional en 2017, tuvo una extensa carrera como centrocampista en clubes como Manchester City, Newcastle United, Queens Park Rangers, Burnley y Rangers, y tras colgar las botas inició una etapa como entrenador en el fútbol inglés.