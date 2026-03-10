Donnarumma: “Como portero, no tener enfrente a Mbappé puede ser una ventaja”

“He tenido la suerte de jugar con Kylian -Mbappé- y es uno de los mejores jugadores del mundo. Como portero, no tener enfrente a Kylian puede ser una ventaja, tienes menos trabajo. Pero igualmente tendremos enfrente a grandes jugadores. Soy amigo de Kylian y espero que pueda estar en la vuelta, porque se lo merece”, dijo en rueda de prensa.

Donnarumma reconoció que el Real Madrid, al que se enfrentan en los octavos de final de la Liga de Campeones, es “uno de los favoritos” a ganar la competición, pero destacó que su equipo está ”con hambre” y “con ganas de sorprender”.

“Sin duda es uno de los favoritos, la historia habla, pero enfrente tendrán a un equipo con ganas de sorprender, con hambre. Conocemos el ambiente que nos vamos a encontrar en el Bernabéu y es importante saber gestionar las emociones”, declaró.

“Hay una serie de equipos que pueden llegar a ganar en la ‘Champions’, muchos equipos fuertes. Si hablamos del año pasado, antes de octavos a nadie le parecía que el PSG pudiera ganar la competición, pero todo puede cambiar”, señaló en base a su experiencia la pasada temporada, en la que ganó la Liga de Campeones con el París Saint-Germain.

Y este 2026 su camino para repetir éxito pasa, ahora, por una visita a un Bernabéu en el que en 2022 cometió un error que formó parte de la eliminación del PSG. Momento que recordó antes de volver a pisar el césped del estadio madridista.

“Desde ese año he crecido muchísimo porque he jugado más partidos y tengo más experiencia. Esos momentos te ayudan a crecer y a aprender a gestionar esas situaciones. No tengo una situación de revancha, este miércoles habrá un partido diferente”, valoró.

Donnarumma elogió al portero titular del Real Madrid, el belga Thibaut Courtois.

“Tengo una excelente relación con Courtois. Es uno de los mejores porteros del mundo, le llevo admirando mucho tiempo. Tengo todo que aprender de un portero como él”, destacó.