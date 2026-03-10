El Elche cayó goleado en su última visita al Bernabéu, donde nunca ha ganado

Marco Asensio, Karim Benzema, en dos ocasiones, y Luca Modric anotaron los goles del Real Madrid, que con tres tantos en la primera parte dejó sentenciado el partido, disputado en febrero de 2023.

El Elche, dirigido por Pablo Machín, formó con Edgar Badía, Magallán, Enzo Roco (Gonzalo Verdú), Diego González (Pol Lirola), Carmona; Clerc, Gumbau, Raúl Guti (Pape Cheikh), Fidel (Tete Morente), Eze Ponce y Randy Nteka (Lucas Boyé).

El Real Madrid, entrenado por Carlo Ancelotti, alineó a Lunin; Carvajal (Odriozola), Militao, Nacho, Alaba; Camavinga, Fede Valverde (Tchouameni), Ceballos (Modric); Marco Asensio (Arribas), Rodrygo y Benzema (Mariano).

El Elche sólo ha logrado sumar cuatro empates en sus 24 visitas al Real Madrid, el último de ellos (2-2) en el curso 2021-22.

Tras nueve derrotas consecutivas en sus nueve primeras visitas, el primer empate llegó en el curso 1968-69 (1-1). Posteriormente, el Elche logró igualar de nuevo en las temporadas 1970-71 (1-1) y 1975-76 (2-2).

El conjunto ilicitano sufrió ante el Real Madrid, en sus dos primeras visitas, dos de las mayores goleadas de su centenaria historia. En la primera, en la temporada 1959-60, perdió 11-2, récord negativo en la entidad ilicitana, y en el siguiente curso cayó por 8-0.