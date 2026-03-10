El Manchester City, en la eterna espera de las 130 irregularidades financieras

El juicio acabó a finales de 2024 y se esperaba que el veredicto no tardara en llegar. Primera mitad de 2025, después antes de verano, más tarde a finales de año. Y en pleno 2026 aún no hay culpable o inocente, lo que muchos analistas del caso entienden que es prácticamente una victoria del City, que desde que estas acusaciones salieran a la luz ha seguido operando con total normalidad, gastando millones y millones en fichajes y certificando su confianza en el futuro con renovaciones como la de Pep Guardiola hasta 2027 y la de Erling Haaland hasta 2034.

La Premier League acusa al City de no proporcionar información financiera precisa entre las temporadas 2009-2010 y 2017-2018, de no dar los detalles correctos de pagos a entrenadores y jugadores en el mismo periodo, de no cumplir con el 'fair play financiero de la UEFA entre 2009 y 2018 y con el de la Premier League entre la 2015-2016 y la 2017-2018 y de no cooperar con las investigaciones de la Premier que tuvieron lugar entre diciembre de 2018 y febrero de 2023.

El City ha negado todos los cargos y ha contratado a algunos de los mejores abogados especializados en deporte en el Reino Unido para tratar de limpiar su nombre y evitar una sanción que podría ir desde la sanción económica hasta la deducción de puntos, descenso de categoría e incluso pérdidas de títulos.

En la década que ha investigado la Premier League, es decir, entre la 2009-2010 y la 2017-2018, el City ganó tres ligas inglesas, una FA Cup y tres Copas de la Liga.

No hay una fecha exacta para que se emita un veredicto respecto a este caso, además de que lo más probable es que, cuando lo haya, se produzca una apelación por cualquiera de las dos partes e incluso por parte de las dos. Es poco probable que ambas queden satisfechas con lo que la comisión independiente que ha manejado el caso dirima.

El City ya fue castigado en 2020 por la UEFA con dos años sin participar en competiciones internacionales por sus violaciones del 'fair play' financiero, pero esta sanción fue retirada por el Tribunal de Arbitraje Deportivo, que dejó el tema en una multa de 30 millones para los 'Sky Blues'.

Sin embargo, si el City quiere apelar el veredicto de la comisión, en este caso no podrá hacerlo ante el TAD, ya que este no tiene jurisdicción en la Premier League, y tendrá que hacerlo ante un tribunal londinense.

Mientras que el City ha hecho vida normal desde que este caso se destapara, la Premier ha quedado en una posición muy delicada. En tanto que en este tiempo otros clubes han sido sancionados, como el Nottingham Forest, el Everton y el Leicester City, el caso del City se está enquistando y costando millones y millones en gastos legales a la Premier League, además de una sensación de debilidad y de autoridad mermada, y los pronósticos cada vez apuntan más a que esto va a quedar en nada.

En un reciente evento en Londres, el presidente de la Liga, Javier Tebas, consideró un fracaso la situación actual del caso.

"Pues sí (sobre si es un fracaso), pero no sólo que lleve tres años, sino que cuando se inicia el procedimiento era por infracciones cometidas durante diez años. Yo recuerdo que en una cumbre que se celebró en Manchester, cuando el presidente de la Premier era Richard Scudemore, ya deduje ahí que el City no cumplía las reglas del 'fair play' ni de la Premier ni de la UEFA. Richard me llamó y me dijo 'no te consiento que te metas con los clubes ingleses'. Y le dije que yo solo había dicho un dato objetivo", comentó Tebas.

"Entiendo que es un fracaso. Y que otros clubes están siendo sancionados con puntos, tal, que está bien si incumplen las normas, pero la impunidad que hay con el City no la entiende nadie y yo hablo con muchos clubes ingleses", agregó.