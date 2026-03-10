El Villarreal no gana al Alavés en Mendizorroza desde 2020

Al Villarreal le ha costado sacar resultados positivos en ese campo. En los trece partidos ligueros en los que se han enfrentado ambos en Vitoria, el conjunto amarillo tan solo ha ganado en tres ocasiones.

La última victoria fue en la temporada 2019-20, cuando el equipo de Javier Calleja ganó gracias a los goles de Carlos Bacca y Fer Niño (1-2) al de Asier Garitano, que había restablecido el empate con un gol de Joselu en el minuto 81.

Tras ese triunfo, el Villarreal ha encadenado cuatro visitas sin ganar. Perdió los dos siguientes encuentros por 2-1, empató después 1-1 y cayó por 1-0 en su visita más reciente, en la jornada 27 de la pasada temporada, el 8 de marzo de 2025.

A aquel encuentro, el equipo de Marcelino llegaba quinto en la clasificación con 47 puntos, mientras que el equipo de Eduardo Coudet era décimo noveno con 23 unidades.

El Alavés se impuso al conjunto amarillo con un gol de Manu Sánchez en el minuto 11 de un partido que acabó con dos expulsados por parte del equipo albiazul.

El primero fue el guardameta Antonio Sivera, que vio la roja por tocar el balón fuera del área en el minuto 58, una acción en la que además chocó con la rodilla de Ayoze y tuvo que ser trasladado a un hospital tras perder el conocimiento.

Pese a jugar con superioridad númerica, el Villarreal no fue capaz ni de empatar el partido ante un Alavés que en un tiempo añadido de 15 minutos perdió también por expulsión a Antonio Blanco, por lo que se quedó con nueve.

Los amarillos se volcaron hacia la portería de Adrián Rodríguez, pero les costó acabar las jugadas y los locales sumaron tres puntos de oro que les sacaron del descenso en la primera victoria de Coudet como local.

Por parte del Alavés jugaron Sivera, Tenaglia, Mouriño, Abqar, Manu Sánchez (Diarra), Blanco, Jordán (Carlos Vicente), Cabanes (Adrián Rodríguez), Carlos Martín (Garcés), Aleñá y Kike García (Villalibre).

Por parte del Villarreal lo hicieron Diego Conde, Costa, Kambwala (Buchanan), Foyth, Cardona (Pedraza); Gueye (Barry), Parejo, Pino (Comesaña), Álex Baena (Suárez), Ayoze y Pépé.

El balance de los trece partidos ligueros disputados entre ambos equipos en Mendizorroza es de tres victorias para el Villarreal, dos empates y ocho victorias para el Alavés.